Днем до 38°: где в Украине будет жарче всего в воскресенье

В воскресенье, 13 июля, на большей части территории Украины будет наблюдаться переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, днем в восточных областях будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории переменная облачность, без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, на Левобережье страны - северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем 24-29°; в юго-восточной части 29-34°, в Донецкой и Луганской областях сильная жара 35-38°; на западе страны днем 21-26° - говорится в сообщении.

В Киеве и области в воскресенье в основном будет солнечно, осадков не ожидается. Температура воздуха - 27-29°.

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