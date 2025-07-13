Днем до 38°: где в Украине будет жарче всего в воскресенье
Киев • УНН
В воскресенье, 13 июля, на большей части территории Украины будет переменная облачность. На востоке ожидаются кратковременные дожди, грозы, град и шквалы, тогда как в Киеве и области будет солнечно.
В воскресенье, 13 июля, на большей части территории Украины будет наблюдаться переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, днем в восточных областях будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории переменная облачность, без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, на Левобережье страны - северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем 24-29°; в юго-восточной части 29-34°, в Донецкой и Луганской областях сильная жара 35-38°; на западе страны днем 21-26°
В Киеве и области в воскресенье в основном будет солнечно, осадков не ожидается. Температура воздуха - 27-29°.
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