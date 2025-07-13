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Зеленський анонсував багаторівневу домовленість щодо Patriot, а також дронові операції на території рф
12 липня, 18:07 • 18825 перегляди
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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Вдень до 38°: де в Україні буде найспекотніше в неділю

Київ • УНН

 • 2172 перегляди

У неділю, 13 липня, на більшості території України буде мінлива хмарність. На сході очікуються короткочасні дощі, грози, град та шквали, тоді як у Києві та області буде сонячно.

Вдень до 38°: де в Україні буде найспекотніше в неділю

В неділю, 13 липня, на більшості території України буде спостерігатись мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, вдень у східних областях буде хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території мінлива хмарність, без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на Лівобережжі країни - північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 24-29°; у південно-східній частині 29-34°, на Донеччині та Луганщині сильна спека 35-38°; на заході країни вдень 21-26° 

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області в неділю здебільшого буде сонячно, опадів не очікується. Температура повітря - 27-29°.

Кейт Міддлтон вперше за майже 2 роки помітили в тіарі09.07.25, 11:49 • 193317 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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