Вдень до 38°: де в Україні буде найспекотніше в неділю

В неділю, 13 липня, на більшості території України буде спостерігатись мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

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За інформацією синоптиків, вдень у східних областях буде хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території мінлива хмарність, без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на Лівобережжі країни - північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 24-29°; у південно-східній частині 29-34°, на Донеччині та Луганщині сильна спека 35-38°; на заході країни вдень 21-26° - йдеться у повідомленні.

У Києві та області в неділю здебільшого буде сонячно, опадів не очікується. Температура повітря - 27-29°.

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