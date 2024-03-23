Для восстановления электроснабжения Харькова мобилизованы все ресурсы - Галущенко

В Харькове самая сложная ситуация с электроснабжением, если сравнивать с другими регионами, подвергшимися воздействию сегодняшней террористической атаки россиян. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире Национального телемарафона "Единые новости", передает УНН.

Детали

\Работы по Харькову ведутся ежечасно, мы восстанавливаем поставки электроэнергии и имеем соответствующие планы, чтобы сделать это как можно скорее. Мы мобилизовали все ресурсы для максимально быстрого восстановления. Критическая инфраструктура заживлена, сейчас происходят работы для обеспечения поставок электроэнергии населению рассказал министр.

Глава Минэнерго отметил, что для ускорения работ в регион направлены бригады энергетиков и из других областей.

Также Герман Галущенко рассказал, что во время сегодняшней массированной атаки одна из вражеских ракет попала непосредственно в дамбу Днепровской ГЭС.

Я не знаю, случайность ли это, потому что российские телеграм-каналы сразу начали разгонять дезинформацию, что украинцы взорвали дамбу... Но от террористов можно ожидать чего угодно. Но я уверен, что мы справимся и с этой ситуацией добавил он.

Министр подчеркнул, что лучшим решением для защиты энергетической инфраструктуры является усиление украинской противовоздушной обороны.

"От количества систем ПВО зависит безопасность энергосистемы. Нами были реализованы и пассивные системы безопасности, мы видим, где они работают и где их надо улучшить. Но в любом случае этот опыт делает нас только сильнее".

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