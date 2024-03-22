В Харьковской области вводят альтернативные оповещения о воздушной тревоге из-за перебоев со светом

В Харьковской области в связи с перебоями с электроснабжением оповещение о воздушной тревоге будет передаваться через звуковое сообщение на мобильные телефоны, экстренными службами - через громкоговорители и рации, сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

"Из-за перебоев с электроснабжением оповещения о воздушных тревогах будут осуществляться через звуковое сообщение на мобильные телефоны. Кроме того, дополнительно сотрудники ГСЧС и Нацполиции будут оповещать граждан через громкоговорители и рации, объезжая город", - отметил Синегубов в Telegram.

Тем временем в МВД сообщили, что "линия 101 в Харькове снова работает".

рф осуществила крупнейшую одновременную ракетную атаку на энергообъекты Харьковской области: прокуратура показала последствия