рф осуществила крупнейшую одновременную ракетную атаку на энергообъекты Харьковской области: прокуратура показала последствия

Утренний удар российских войск стал крупнейшей одновременной ракетной атакой рф на энергообъекты Харьковской области, предварительно, враг применил не менее 18 ракет типа С-300 и "Искандер", ряд населенных пунктов без света, сообщили в пятницу в Харьковской областной прокуратуре, показав последствия, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 22 марта с 5:00 до 5:30 враг "массированно атаковал ракетами объекты энергетической инфраструктуры Харькова и области". "Вспыхнули пожары. Ряд населенных пунктов Харьковской области обесточены", - указано в сообщении прокуратуры в Telegram.

Как отмечается, получил ранения 43-летний работник одного из энергопредприятий области.

"По предварительным данным, враг применил по региону в целом не менее 18 ракет типа С-300 и "Искандер". Информация будет уточняться", - отметили в прокуратуре.

"С начала полномасштабного вторжения рф это самая большая одновременная ракетная атака врага на объекты энергосистемы Харьковской области", - сообщили в прокуратуре.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Дополнительно

Директор Киевского научного института судебных экспертиз Александр Рувин ранее отмечал, что ракеты производства КНДР, которые рф применяла во время ударов по Украине, в том числе и по Харькову, практически идентичны российским ракетам "Искандер-М".

"Можем подтвердить несколько случаев использования рф северокорейских ракет. 14 февраля россия ударила по Украине по меньшей мере шестью такими ракетами.

Северокорейские баллистические ракеты KN-23 имеют свою специфику и особенности, в частности летят быстрее российских. Но в целом они почти такие же, как "Искандер-М".

Часть такой северокорейской ракеты мы нашли после атаки на Киев 2 января на Мокрой улице (бывшая Кудряшова) в Соломенском районе, где пострадала девятиэтажка и погибли четыре человека", - отметил Рувин.