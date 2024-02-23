Для удобства родителей: прием заявлений в первые классы в Киеве стартует с 25 марта
Киев • УНН
Прием заявлений в первые классы в Киеве начнется 25 марта и продлится до 31 мая.
В столице прием документов в первые классы для удобства родителей запланирован раньше обычной даты, - он начнется 25 марта, во время весенних каникул. Продлится до 31 мая.
Об этом передает УНН со ссылкой на официальный портал Киева и сообщение заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского.
Детали
Прием документов в первые классы для удобства родителей начнется раньше обычной даты - уже во время весенних каникул, 25 марта, и продлится до 31 мая. Документы будут принимать не только лично, но и в электронном виде или в виде почтовых писем
Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский отметил, что одним из главных условий работы образовательных учреждений столицы является "безопасность образовательного процесса для школьников и учителей".
По словам чиновника, в школах Киева есть достаточное количество укрытий.
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Заместитель председателя КГГА добавил, что главным критерием зачисления в первые классы является территориальная доступность, а именно закрепление соответствующих адресов проживания детей за определенными школами.
Известно, что льготы для зачисления в первые классы распространяются на детей зарегистрированных внутренне перемещенных лиц, детей работников этих образовательных учреждений и тех детей, чьи братья или сестры уже учатся в выбранной школе.
Еще одна тема - финансовые взносы.
По словам чиновника любые финансовые взносы в фонды, которые сотрудничают с учебными заведениями, являются исключительно добровольными и не гарантируют поступления в школу.
Если кому-то из родителей будут пытаться "продавать" места в школах, советую обращаться в милицию с сообщением о фактах коррупции.
Эпоха сборов "на шторы" должна окончательно остаться в прошлом.
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Для удобства родителей: прием заявлений в первые классы в Киеве стартует с 25 марта
Прием заявлений в первые классы в Киеве начнется 25 марта и продлится до 31 мая.
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