Для удобства родителей: прием заявлений в первые классы в Киеве стартует с 25 марта

В столице прием документов в первые классы для удобства родителей запланирован раньше обычной даты, - он начнется 25 марта, во время весенних каникул. Продлится до 31 мая.

Об этом передает УНН со ссылкой на официальный портал Киева и сообщение заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского.

Детали

Прием документов в первые классы для удобства родителей начнется раньше обычной даты - уже во время весенних каникул, 25 марта, и продлится до 31 мая. Документы будут принимать не только лично, но и в электронном виде или в виде почтовых писем - говорится в сообщении.

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский отметил, что одним из главных условий работы образовательных учреждений столицы является "безопасность образовательного процесса для школьников и учителей".

По словам чиновника, в школах Киева есть достаточное количество укрытий.

Мы обеспечили в этом учебном году очное обучение почти 186 тысячам учеников, из которых почти 24 тысячи - первоклашки - сказал Мондриевский.

Заместитель председателя КГГА добавил, что главным критерием зачисления в первые классы является территориальная доступность, а именно закрепление соответствующих адресов проживания детей за определенными школами.

Известно, что льготы для зачисления в первые классы распространяются на детей зарегистрированных внутренне перемещенных лиц, детей работников этих образовательных учреждений и тех детей, чьи братья или сестры уже учатся в выбранной школе.

Еще одна тема - финансовые взносы.

По словам чиновника любые финансовые взносы в фонды, которые сотрудничают с учебными заведениями, являются исключительно добровольными и не гарантируют поступления в школу.

Если кому-то из родителей будут пытаться "продавать" места в школах, советую обращаться в милицию с сообщением о фактах коррупции. - сказал чиновник.

Эпоха сборов "на шторы" должна окончательно остаться в прошлом. - добавил он.

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