Школи у Полтаві 22 та 23 лютого перейдуть на дистанційку: чому

У Полтаві 22 та 23 лютого школи повністю перейдуть на дистанційне навчання. Про це повідомив міський голова Полтави Олександр Мамай, передає УНН.

"22 та 23 лютого полтавські школи повністю переходить на дистанційне навчання. Це будуть тривожні дні другої річниці війни. Не ігноруйте повітряних тривог. Подбайте про свою безпеку і безпеку близьких", - повідомив міський голова.

Нагадаємо

24 лютого 2022 року рф розпочала повномасштабну війну проти України.