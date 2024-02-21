Школы в Полтаве 22 и 23 февраля перейдут на дистанционку: почему

В Полтаве 22 и 23 февраля школы полностью перейдут на дистанционное обучение. Об этом сообщил городской голова Полтавы Александр Мамай, передает УНН.

"22 и 23 февраля полтавские школы полностью переходят на дистанционное обучение. Это будут тревожные дни второй годовщины войны. Не игнорируйте воздушных тревог. Позаботьтесь о своей безопасности и безопасности близких", - сообщил городской голова.

Напомним

24 февраля 2022 года рф начала полномасштабную войну против Украины.