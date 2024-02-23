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Для зручності батьків: прийом заяв до перших класів у Києві стартує з 25 березня

Київ • УНН

 • 38726 перегляди

Прийом заяв до перших класів у Києві розпочнеться 25 березня і триватиме до 31 травня.

Для зручності батьків: прийом заяв до перших класів у Києві стартує з 25 березня

У столиці прийом документів у перші класи для зручності батьків запланований раніше звичайної дати, - він розпочнеться 25 березня, під час весняних канікул. Триватиме до 31 травня.

Про це передає УНН із посиланням на офіційний портал Києва та повідомлення заступника голови КМДА Валентина Мондриївського.

Деталі

Прийом документів у перші класи для зручності батьків розпочнеться раніше звичайної дати – вже під час весняних канікул, 25 березня, і триватиме до 31 травня. Документи прийматимуть не тільки особисто, а й в електронному вигляді або у вигляді поштових листів.-

- ідеться у повідомленні.

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський наголосив, що однією з головних умов роботи освітніх закладів столиці є "безпека освітнього процесу для школярів і вчителів".

За словами посадовця, у школах Києва є достатня кількість укриттів.

Ми забезпечили в цьому навчальному році очне навчання майже 186 тисячам учнів, із яких майже 24 тисячі – першачки

 - сказав Мондриївський.

Заступник голови КМДА додав, що головним критерієм зарахування до перших класів є територіальна доступність, а саме закріплення відповідних адрес проживання дітей за певними школами.

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Наразі відомо, що пільги для зарахування до перших класів поширюються на дітей зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб, дітей працівників цих освітніх закладів і тих дітей, чиї брати або сестри вже навчаються в обраній школі.

Ще одна тема - фінансові внески.

За словами чиновника будь-які фінансові внески до фондів, які співпрацюють із закладами освіти, є винятково добровільними та не гарантують вступу до школи.

Якщо комусь із батьків намагатимуться "продавати" місця у школах, раджу звертатись до правоохоронців із повідомленням про факти корупції.

 – сказав чиновник.

Епоха зборів "на штори" має остаточно лишитись у минулому.

 – додав він.

Нагадаємо

Мер Полтави оголосив, що школи міста будуть проводити дистанційне навчання 22-23 лютого, напередодні другої річниці вторгнення росії в Україну, з міркувань безпеки у зв'язку з можливим повітряним нападом.

Понад 200 шкіл в Україні було зруйновано та 1600 пошкоджено через війну, що ускладнило доступ до освіти для близько 900 000 дітей.

Влада повністю відновить житлові будинки в Києві, які були серйозно пошкоджені внаслідок російського ракетного обстрілу 7 лютого.

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