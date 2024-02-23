Для зручності батьків: прийом заяв до перших класів у Києві стартує з 25 березня

У столиці прийом документів у перші класи для зручності батьків запланований раніше звичайної дати, - він розпочнеться 25 березня, під час весняних канікул. Триватиме до 31 травня.

Про це передає УНН із посиланням на офіційний портал Києва та повідомлення заступника голови КМДА Валентина Мондриївського.

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Прийом документів у перші класи для зручності батьків розпочнеться раніше звичайної дати – вже під час весняних канікул, 25 березня, і триватиме до 31 травня. Документи прийматимуть не тільки особисто, а й в електронному вигляді або у вигляді поштових листів.- - ідеться у повідомленні.

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський наголосив, що однією з головних умов роботи освітніх закладів столиці є "безпека освітнього процесу для школярів і вчителів".

За словами посадовця, у школах Києва є достатня кількість укриттів.

Ми забезпечили в цьому навчальному році очне навчання майже 186 тисячам учнів, із яких майже 24 тисячі – першачки - сказав Мондриївський.

Заступник голови КМДА додав, що головним критерієм зарахування до перших класів є територіальна доступність, а саме закріплення відповідних адрес проживання дітей за певними школами.

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Наразі відомо, що пільги для зарахування до перших класів поширюються на дітей зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб, дітей працівників цих освітніх закладів і тих дітей, чиї брати або сестри вже навчаються в обраній школі.

Ще одна тема - фінансові внески.

За словами чиновника будь-які фінансові внески до фондів, які співпрацюють із закладами освіти, є винятково добровільними та не гарантують вступу до школи.

Якщо комусь із батьків намагатимуться "продавати" місця у школах, раджу звертатись до правоохоронців із повідомленням про факти корупції. – сказав чиновник.

Епоха зборів "на штори" має остаточно лишитись у минулому. – додав він.

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