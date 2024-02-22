У Міносвіти затвердили дати національного мультипредметного тесту у 2024 році

Міністерство освіти і науки України затвердило дати проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2024. Про це повідомляє пресслужба Міносвіти, пише УНН.

Деталі

НМТ-2024 вступники складатимуть з 14 травня до 25 червня під час основної сесії та з 11 до 19 липня — додаткової. Такий календарний план МОН затвердило в наказі від 22 лютого - резюмували в МОН.

В Українському центрі оцінювання якості освіти пояснили, що відповідно до наказу також передбачено два періоди реєстрації осіб, які бажають узяти участь в НМТ, — основний та додатковий.

Основний етап реєстрації осіб для участі в основних сесіях НМТ триватиме з 14 березня до 11 квітня включно. Зазначається, що до 15 квітня зареєстрований учасник матиме змогу в персональному кабінеті внести зміни (змінити предмет на вибір на інший чи змінити населений пункт в Україні / за кордоном, у якому він бажає пройти НМТ) - пояснили в УЦОЯО.

Натомість у додатковий період (10–15 травня) матимуть змогу зареєструватися для проходження НМТ під час додаткових сесій особи, які не змогли цього зробити з поважних причин під час основного періоду реєстрації, та ті, хто реєструвався в основний період реєстрації, але їм було відмовлено в реєстрації. Зміни до реєстраційних даних можна буде внести до 19 травня.

Доповнення

В Українському центрі оцінювання якості освіти заявили, що дата, час і місце проведення НМТ будуть вказані у персональних запрошеннях.

Для учасників основних сесій запрошення доступні з 8 травня, а ті, хто зареєструвався на додаткову сесію отримають запрошення з 8 липня.

З міркувань безпеки ми не публікуватимемо інформації про те, де на території України відбудуться тестування, ні на сайтах Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, ні на наших офіційних сторінках у соцмережах. Наполегливо рекомендуємо учасникам не розголошувати, де й коли проходитиме тестування, адже від цього може залежати безпека і їхня, і організаторів НМТ - заявили в УЦОЯО.

Зазначається, що інформацію про результати основних сесій НМТ за шкалою 100–200 балів буде розміщено в персональних кабінетах учасників до 2 липня, додаткових сесій – до 26 липня.

Нагадаємо

Фахівці підготували демонстраційні версії предметних тестів, які є складовими запланованого в Україні національного мультипредметного тестування на 2024 рік.