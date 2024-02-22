В Минобразования утвердили даты национального мультипредметного теста в 2024 году
Киев • УНН
Министерство образования и науки Украины утвердило даты проведения национального мультипредметного теста (НМТ) в 2024 году, которое состоится с 14 мая по 25 июня во время основной сессии и с 11 по 19 июля во время дополнительной сессии.
Министерство образования и науки Украины утвердило даты проведения национального мультипредметного теста (НМТ) в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования, пишет УНН.
Детали
НМТ-2024 поступающие будут сдавать с 14 мая по 25 июня во время основной сессии и с 11 по 19 июля - дополнительной. Такой календарный план МОН утвердило в приказе от 22 февраля
В Украинском центре оценивания качества образования объяснили, что в соответствии с приказом также предусмотрено два периода регистрации лиц, желающих принять участие в УМТ, - основной и дополнительный.
Основной этап регистрации лиц для участия в основных сессиях УМТ продлится с 14 марта по 11 апреля включительно. Отмечается, что до 15 апреля зарегистрированный участник сможет в персональном кабинете внести изменения (изменить предмет на выбор на другой или изменить населенный пункт в Украине / за рубежом, в котором он желает пройти УМТ)
Зато в дополнительный период (10-15 мая) смогут зарегистрироваться для прохождения УМТ во время дополнительных сессий лица, которые не смогли этого сделать по уважительным причинам во время основного периода регистрации, и те, кто регистрировался в основной период регистрации, но им было отказано в регистрации. Изменения в регистрационные данные можно будет внести до 19 мая.
Дополнение
В Украинском центре оценивания качества образования заявили, что дата, время и место проведения УМТ будут указаны в персональных приглашениях.
Для участников основных сессий приглашения доступны с 8 мая, а те, кто зарегистрировался на дополнительную сессию получат приглашения с 8 июля.
Из соображений безопасности мы не будем публиковать информацию о том, где на территории Украины состоятся тестирования, ни на сайтах Украинского и региональных центров оценивания качества образования, ни на наших официальных страницах в соцсетях. Настоятельно рекомендуем участникам не разглашать, где и когда будет проходить тестирование, ведь от этого может зависеть безопасность и их, и организаторов УМТ
Отмечается, что информация о результатах основных сессий НМТ по шкале 100-200 баллов будет размещена в персональных кабинетах участников до 2 июля, дополнительных сессий - до 26 июля.
Напомним
Специалисты подготовили демонстрационные версии предметных тестов, которые являются составляющими запланированного в Украине национального мультипредметного тестирования на 2024 год.
В Минобразования утвердили даты национального мультипредметного теста в 2024 году
Министерство образования и науки Украины утвердило даты проведения национального мультипредметного теста (НМТ) в 2024 году, которое состоится с 14 мая по 25 июня во время основной сессии и с 11 по 19 июля во время дополнительной сессии.
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