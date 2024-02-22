В Минобразования утвердили даты национального мультипредметного теста в 2024 году

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
  •  59454 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
  •  103487 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  161741 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  196675 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  183083 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  207443 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  220435 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  192401 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  208285 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  393375 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
В Минобразования утвердили даты национального мультипредметного теста в 2024 году

В Минобразования утвердили даты национального мультипредметного теста в 2024 году

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 12:08  •  15938 просмотра

Read in English

Министерство образования и науки Украины утвердило даты проведения национального мультипредметного теста (НМТ) в 2024 году, которое состоится с 14 мая по 25 июня во время основной сессии и с 11 по 19 июля во время дополнительной сессии.

Министерство образования и науки Украины утвердило даты проведения национального мультипредметного теста (НМТ) в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования, пишет УНН.

Детали 

НМТ-2024 поступающие будут сдавать с 14 мая по 25 июня во время основной сессии и с 11 по 19 июля - дополнительной. Такой календарный план МОН утвердило в приказе от 22 февраля

- резюмировали в МОН. 

В Украинском центре оценивания качества образования объяснили, что в соответствии с приказом также предусмотрено два периода регистрации лиц, желающих принять участие в УМТ, -  основной и дополнительный. 

Основной этап регистрации лиц для участия в основных сессиях УМТ продлится с 14 марта по 11 апреля включительно.  Отмечается, что до 15 апреля зарегистрированный участник сможет в персональном кабинете внести изменения (изменить предмет на выбор на другой или изменить населенный пункт в Украине / за рубежом, в котором он желает пройти УМТ)

- объяснили в УЦОКО.

Зато в дополнительный период (10-15 мая) смогут зарегистрироваться для прохождения УМТ во время дополнительных сессий лица, которые не смогли этого сделать по уважительным причинам во время основного периода регистрации, и те, кто регистрировался в основной период регистрации, но им было отказано в регистрации. Изменения в регистрационные данные можно будет внести до 19 мая.

Дополнение

В Украинском центре оценивания качества образования заявили, что дата, время и место проведения УМТ будут указаны в персональных приглашениях.

Для участников основных сессий приглашения доступны с 8 мая, а те, кто зарегистрировался на дополнительную сессию получат приглашения с 8 июля. 

Из соображений безопасности мы не будем публиковать информацию о том, где на территории Украины состоятся тестирования, ни на сайтах Украинского и региональных центров оценивания качества образования, ни на наших официальных страницах в соцсетях. Настоятельно рекомендуем участникам не разглашать, где и когда будет проходить тестирование, ведь от этого может зависеть безопасность и их, и организаторов УМТ

- заявили в УЦОКО.

Отмечается, что информация о результатах основных сессий НМТ по шкале 100-200 баллов будет размещена в персональных кабинетах участников до 2 июля, дополнительных сессий - до 26 июля.

Напомним

Специалисты подготовили демонстрационные версии предметных тестов, которые являются составляющими запланированного в Украине национального мультипредметного тестирования на 2024 год.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Общество
ukrainaУкраина
У Міносвіти затвердили дати національного мультипредметного тесту у 2024 році
The Ministry of Education has approved the dates of the national multi-subject test in 2014
Новости по теме

В Минобразования утвердили даты национального мультипредметного теста в 2024 году

Министерство образования и науки Украины утвердило даты проведения национального мультипредметного теста (НМТ) в 2024 году, которое состоится с 14 мая по 25 июня во время основной сессии и с 11 по 19 июля во время дополнительной сессии.

Общество •   •  15938 просмотра
В Минобразования утвердили даты национального мультипредметного теста в 2024 году

Экстрадиция Рабиновича пока невозможна - ГБР

Пресс-секретарь ГБР заявила, что экстрадиция бывшего народного депутата Вадима Рабиновича из Израиля в Украину пока невозможна, поскольку политики, которые сбежали в такие страны, как Россия, не имеют международной правовой помощи.

Политика •   •  15892 просмотра
Экстрадиция Рабиновича пока невозможна - ГБР

В Воздушных силах рассказали, какие ракеты будут на истребителях F-16

Спикер ВС ВС Украины заявил, что истребители F-16 будут оснащены бомбами и ракетами, которые сейчас используются на самолетах МиГ-29 и Су-27, но смогут использовать их более эффективно, чем истребители советских времен.

Война •   •  21072 просмотра
В Воздушных силах рассказали, какие ракеты будут на истребителях F-16

Квадратное сечение корпуса и измененная боевая часть: Александр Рувин рассказал об особенностях российской ракеты "Х-69"

Первое исследование обломков новой российской крылатой ракеты Х-69 показало, что она имеет квадратное сечение корпуса и модифицированную боеголовку.

Война •   •  19648 просмотра
Квадратное сечение корпуса и измененная боевая часть: Александр Рувин рассказал об особенностях российской ракеты "Х-69"

В санкции ЕС против россии впервые попали компании из Китая и Индии - СМИ

Евросоюз согласовал новый пакет санкций против россии, которые впервые направлены против китайских и индийских компаний, обвиняемых в поддержке москвы.

Политика •   •  19395 просмотра
В санкции ЕС против россии впервые попали компании из Китая и Индии - СМИ

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Ситуация возле Угледара в Донецкой области остается контролируемой.

Война •   •  59470 просмотра
Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

В Воздушных силах пока не видели применения рф "шахедов" с реактивным двигателем - Игнат

Представитель ВС ВСУ заявил, что хотя россия может экспериментировать с реактивными беспилотниками в будущем, они еще не видели доказательств их использования, а беспилотники, которые видели на данный момент, летают с постоянной скоростью более 100 км/ч.

Война •   •  17415 просмотра
В Воздушных силах пока не видели применения рф "шахедов" с реактивным двигателем - Игнат

Зеленский провел Ставку: был закрытый доклад по F-16 для Украины

Президент получил закрытый доклад о сроках получения Украиной самолетов F-16 и обсудил с военным руководством ситуацию на фронте - в частности на Авдеевском и Южном направлениях.

Война •   •  15416 просмотра
Зеленский провел Ставку: был закрытый доклад по F-16 для Украины

США предупредили союзников: рф может вывести ядерное оружие на орбиту в этом году - СМИ

Американская разведка предупреждает союзников, что россия может запустить ядерное оружие на орбиту в этом году, согласно сообщениям СМИ, хотя детали не определены, а мнения внутри американских ведомств не совпадают.

Новости Мира •   •  12431 просмотра
США предупредили союзников: рф может вывести ядерное оружие на орбиту в этом году - СМИ

Сенат США проведет слушания из-за американских чипов, обнаруженных в российских ракетах

На следующей неделе комитет Сената США проведет слушания, чтобы расследовать, как чипы американских полупроводниковых компаний могли оказаться в российских системах вооружений, несмотря на экспортный контроль.

Война •   •  14156 просмотра
Сенат США проведет слушания из-за американских чипов, обнаруженных в российских ракетах