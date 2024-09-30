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Для почтения памяти погибших воинов: завтра в центре Киева временно остановят движение транспорта

Для почтения памяти погибших воинов: завтра в центре Киева временно остановят движение транспорта

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30 сентября 2024, 10:59  •  2794 просмотра

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Во вторник в 9:00 на Крещатике и Майдане Независимости состоится общенациональная минута молчания. Движение в центре Киева будет временно остановлено на 10 минут для почтения памяти погибших героев.

Во вторник, 1 октября Киев почтит память погибших воинов ВСУ минутой молчания, в связи с этим на Крещатике и Майдане Независимости планируют временно остановить движение. Об этом заявили в КГГА, передает УНН.

Детали 

В рамках мероприятий на государственном уровне общенациональная минута молчания состоится в 9:00 на Крещатике и Майдане Независимости. В центре города движение остановят ориентировочно на 10 минут

- говорится в заявлении КГГА. 

Отмечается, что управление патрульной полиции в городе Киеве будет организовывать остановку автотранспорта по улице Крещатик в пределах перекрестка с улицей Аллея Героев Небесной Сотни с 8:55 до 9:05.

КГГА призывает киевлян и гостей столицы присоединиться к чествованию памяти погибших героев и остановиться в 9:00, чтобы отдать дань уважения тем, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины.

Напомним,

В Запорожье и области ежедневно в 9:00 во время минуты молчания будут останавливаться пешеходы и автотранспорт. Это решение принято Советом обороны Запорожской области для почтения памяти погибших.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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