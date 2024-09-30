Для вшанування пам'яті загиблих воїнів: завтра у центрі Києва тимчасово зупинять рух транспорту
Київ • УНН
У вівторок о 9:00 на Хрещатику та Майдані Незалежності відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання. Рух у центрі Києва буде тимчасово зупинено на 10 хвилин для вшанування пам'яті загиблих героїв.
У вівторок, 1 жовтня Київ вшанує пам'ять загиблих воїнів ЗСУ хвилиною мовчання, у зв'язку з цим на Хрещатику та Майдані Незалежності планують тимчасово зупинити рух. Про це заявили в КМДА, передає УНН.
Деталі
У рамках заходів на державному рівні загальнонаціональна хвилина мовчання відбудеться о 9:00 на Хрещатику та Майдані Незалежності. У центрі міста рух зупинять орієнтовно на 10 хвилин
Зазначається, що управління патрульної поліції у місті Києві організовуватиме зупинку автотранспорту вулицею Хрещатик у межах перехрестя з вулицею Алея Героїв Небесної Сотні з 8:55 до 9:05.
КМДА закликає киян та гостей столиці долучитися до вшанування пам'яті загиблих героїв і зупинитися о 9:00, щоб віддати шану тим, хто віддав своє життя за свободу та незалежність України.
Нагадаємо
У Запоріжжі та області щодня о 9:00 під час хвилини мовчання зупинятимуться пішоходи та автотранспорт. Це рішення прийняте Радою оборони Запорізької області для вшанування пам'яті загиблих.