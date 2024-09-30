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Для вшанування пам'яті загиблих воїнів: завтра у центрі Києва тимчасово зупинять рух транспорту

Для вшанування пам'яті загиблих воїнів: завтра у центрі Києва тимчасово зупинять рух транспорту

Київ • УНН

 • 17810 перегляди

У вівторок о 9:00 на Хрещатику та Майдані Незалежності відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання. Рух у центрі Києва буде тимчасово зупинено на 10 хвилин для вшанування пам'яті загиблих героїв.

У вівторок, 1 жовтня Київ вшанує пам'ять загиблих воїнів ЗСУ хвилиною мовчання, у зв'язку з цим на Хрещатику та Майдані Незалежності планують тимчасово зупинити рух. Про це заявили в КМДА, передає УНН.

Деталі 

У рамках заходів на державному рівні загальнонаціональна хвилина мовчання відбудеться о 9:00 на Хрещатику та Майдані Незалежності. У центрі міста рух зупинять орієнтовно на 10 хвилин

- йдеться в заяві КМДА. 

Зазначається, що управління патрульної поліції у місті Києві організовуватиме зупинку автотранспорту вулицею Хрещатик у межах перехрестя з вулицею Алея Героїв Небесної Сотні з 8:55 до 9:05.

КМДА закликає киян та гостей столиці долучитися до вшанування пам'яті загиблих героїв і зупинитися о 9:00, щоб віддати шану тим, хто віддав своє життя за свободу та незалежність України.

Нагадаємо

У Запоріжжі та області щодня о 9:00 під час хвилини мовчання зупинятимуться пішоходи та автотранспорт. Це рішення прийняте Радою оборони Запорізької області для вшанування пам'яті загиблих.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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