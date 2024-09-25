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У Запорізькій області під час щоденної хвилини мовчання зупинятимуть транспорт

У Запорізькій області під час щоденної хвилини мовчання зупинятимуть транспорт

Київ • УНН

 • 18953 перегляди

У Запоріжжі та області щодня о 9:00 під час хвилини мовчання зупинятимуться пішоходи та автотранспорт. Це рішення прийняте Радою оборони Запорізької області для вшанування пам'яті загиблих.

Відтепер у Запоріжжі та області щодня, о 9:00 ранку під час хвилини мовчання спинятимуться пішоходи та автотранспорт. Про це заявили у Запорізькій обласній військовій адміністрації, передає УНН.

Деталі

Як відомо, щодня о 9:00 в Запорізькій області, як і по всій Україні, проводиться хвилина мовчання. Місцева влада вирішила підтримати ініціативу і запровадити додаткові заходи під час хвилини мовчання. 

Відповідно до рішення Ради оборони Запорізької області від 24.09.2024 №191 в населених пунктах Запорізької області відтепер під час хвилини мовчання проводитимуть додаткові заходи. Зокрема, щоб вшанувати пам'ять загиблих, на всіх автошляхах на підконтрольній частині регіону зупинятиметься автотранспорт та пішоходи

- заявили в ОВА. 

У відомстві наголошують, що таким чином українці можуть продемонструвати нашу повагу до тих, хто поліг у боях.

У Івано-Франківську запроваджують щоденну загальноміську хвилину памʼяті07.09.24, 19:55 • 23565 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоВійна
zaporizka-oblastЗапорізька область
ukrainaУкраїна
ivano-frankivskІвано-Франківськ
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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