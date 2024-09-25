У Запорізькій області під час щоденної хвилини мовчання зупинятимуть транспорт
Київ • УНН
У Запоріжжі та області щодня о 9:00 під час хвилини мовчання зупинятимуться пішоходи та автотранспорт. Це рішення прийняте Радою оборони Запорізької області для вшанування пам'яті загиблих.
Відтепер у Запоріжжі та області щодня, о 9:00 ранку під час хвилини мовчання спинятимуться пішоходи та автотранспорт. Про це заявили у Запорізькій обласній військовій адміністрації, передає УНН.
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Як відомо, щодня о 9:00 в Запорізькій області, як і по всій Україні, проводиться хвилина мовчання. Місцева влада вирішила підтримати ініціативу і запровадити додаткові заходи під час хвилини мовчання.
Відповідно до рішення Ради оборони Запорізької області від 24.09.2024 №191 в населених пунктах Запорізької області відтепер під час хвилини мовчання проводитимуть додаткові заходи. Зокрема, щоб вшанувати пам'ять загиблих, на всіх автошляхах на підконтрольній частині регіону зупинятиметься автотранспорт та пішоходи
У відомстві наголошують, що таким чином українці можуть продемонструвати нашу повагу до тих, хто поліг у боях.
У Івано-Франківську запроваджують щоденну загальноміську хвилину памʼяті07.09.24, 19:55 • 23565 переглядiв