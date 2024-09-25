В Запорожской области во время ежедневной минуты молчания будут останавливать транспорт

Отныне в Запорожье и области ежедневно, в 9:00 утра во время минуты молчания будут останавливаться пешеходы и автотранспорт. Об этом заявили в Запорожской областной военной администрации, передает УНН.

Детали

Как известно, ежедневно в 9:00 в Запорожской области, как и по всей Украине, проводится минута молчания. Местные власти решили поддержать инициативу и ввести дополнительные мероприятия во время минуты молчания.

В соответствии с решением Совета обороны Запорожской области от 24.09.2024 №191 в населенных пунктах Запорожской области отныне во время минуты молчания будут проводить дополнительные мероприятия. В частности, чтобы почтить память погибших, на всех автодорогах на подконтрольной части региона будет останавливаться автотранспорт и пешеходы - заявили в ОВА.

В ведомстве отмечают, что таким образом украинцы могут продемонстрировать наше уважение к тем, кто погиб в боях.

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