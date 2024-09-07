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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Ивано-Франковске вводят ежедневную общегородскую минуту памяти

В Ивано-Франковске вводят ежедневную общегородскую минуту памяти

Киев  •  УНН

7 сентября 2024, 16:55  •  9392 просмотра

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С 11 сентября в Ивано-Франковске ежедневно в 9:00 будут чтить память погибших в войне. Городской голова призвал все учреждения и предприятия присоединиться к инициативе.

В Ивано-Франковске с 11 сентября введут общегородскую минуту памяти по погибшим в войне рф против Украины. Об этом рассказал городской голова Ивано-Франковской общины Руслан Марцинкив, передает УНН.

Детали

Мы со среды вводим общегородскую минуту памяти, молитвы во всех наших учебных заведениях. В местах, где у нас есть информаторы, экраны, - везде будет транслироваться минута памяти. Просьба ко всем заведениям, частным предприятиям максимально выделить то время для того, чтобы почтить память

- рассказал Марцинкив. 

По его словам, в Ивано-Франковской общине ее введут в 9:00, одновременно с минутой молчания по всей Украине.

Дополнение

Как пояснил городской голова, причиной такого решения является «люди забыли, что идет война».

Обидно смотреть, как люди все меньше и меньше приходят на похороны. И даже сегодня мы, уезжая с гробом, некоторые люди не останавливаются, обгоняют несмотря на то, что есть полиция

- рассказал Марцинкив.

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