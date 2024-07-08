Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла на матч за выход в четвертьфинал Wimbledon с траурной лентой в память о погибших украинцах в результате российских ракетных обстрелов, передает УНН со ссылкой на Минмолодежьспорт и НОК.

В матче за выход в 1/4 финала Уимблдона Элина одержала убедительную победу над китаянкой Синь Ю Ван - 6:2, 6:1.

Отметим, что на корт Wimbledon украинская теннисистка Элина Свитолина вышла с черной лентой. Таким образом она выразила уважение погибшим украинцам в результате российских ракетных обстрелов 8 июля 2024 года.

Во время послематчевого интервью Элина Свитолина не сдержала слез.

"Действительно это было хорошее выступление сегодня. Но это был сложный день для украинцев. Было не так просто сосредоточиться на матче. С самого утра было очень трудно читать новости, было очень трудно выходить на корт. Поэтому я рада, что так сыграла и одержала победу", - сказала Свитолина.

Напомним

В результате массированной ракетной атаки рф в Украине погибло 33 человека, еще 140 получили ранения.