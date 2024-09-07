У Івано-Франківську запроваджують щоденну загальноміську хвилину памʼяті
Київ • УНН
З 11 вересня в Івано-Франківську щодня о 9:00 вшановуватимуть пам'ять загиблих у війні. Міський голова закликав усі заклади та підприємства долучитися до ініціативи.
В Івано-Франківську з 11 вересня запровадять загальноміську хвилину памʼяті за загиблими у війні рф проти України. Про це розповів міський голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків, передає УНН.
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Ми зі середи запроваджуємо загальноміську хвилину пам’яті, молитви у всіх наших закладах освіти. У місцях, де у нас є інформатори, екрани, — скрізь буде транслюватися хвилина пам’яті. Прохання до всіх закладів, приватних підприємств максимально виділити той час для того, щоб вшанувати пам’ять
За його словами, в Івано-Франківській громаді її запровадять о 9:00, одночасно з хвилиною мовчання по всій Україні.
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Як пояснив міський голова, причиною такого рішення є "люди забули, що триває війна".
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