У Івано-Франківську запроваджують щоденну загальноміську хвилину памʼяті

В Івано-Франківську з 11 вересня запровадять загальноміську хвилину памʼяті за загиблими у війні рф проти України. Про це розповів міський голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків, передає УНН.

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Ми зі середи запроваджуємо загальноміську хвилину пам’яті, молитви у всіх наших закладах освіти. У місцях, де у нас є інформатори, екрани, — скрізь буде транслюватися хвилина пам’яті. Прохання до всіх закладів, приватних підприємств максимально виділити той час для того, щоб вшанувати пам’ять