Во избежание массовых беспорядков: МВД проведет учения на границе с оккупированным Крымом

КИЕВ. 9 февраля. УНН. На границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым состоятся тактико-специальные учения с участием подразделений системы МВД, во время которых будут разрабатывать сценарии по недопущению массовых беспорядков. Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин во время заседания Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, передает корреспондент УНН.