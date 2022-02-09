Во избежание массовых беспорядков: МВД проведет учения на границе с оккупированным Крымом
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. На границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым состоятся тактико-специальные учения с участием подразделений системы МВД, во время которых будут разрабатывать сценарии по недопущению массовых беспорядков. Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин во время заседания Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, передает корреспондент УНН.
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"12 февраля на границе с временно оккупированной территорией АРК состоятся тактико-специальные при участии подразделений МВД, а также итоговый брифинг по их результатам", - сказал Енин.
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Сообщили, что учения будут проводить в пгт Каланчак Херсонской области.
"Указанные обучение прежде всего будут направлены на проработку сценариев действий правоохранителей по недопущению массовых беспорядков, захвата административных зданий, транспортных коммуникаций, отделений полиции и тому подобное", - рассказал Енин.
В МВД сообщили, что в учениях примут участие представители Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, центрального аппарата МВД Украины.
Контекст
30 января в Киеве полицейские задержали группу людей, которая планировала массовые беспорядки в центре столицы. Во время мероприятия 31 января должны были состояться провокации и столкновения с правоохранителями. В феврале планировали провести ряд аналогичных мероприятий в нескольких областных центрах государства.
Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что планирование массовых беспорядков в Украине является инструментом гибридной войны.
Задержанным было сообщено о подозрении в покушении в организации массовых беспорядков (ч. 2 ст. 15, с. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины).
Позже Печерский суд Киева арестовал полковника полиции Юрия Голубана, которого подозревают в организации массовых беспорядков в Украине.
Также суд арестовал второго фигуранта — подозреваемого в планировании массовых беспорядков на территории Украины.