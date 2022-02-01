Ще одному фігуранту у справі про масові заворушення обрали запобіжний захід

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У МВС підкреслили, що суд обрав запобіжний захід організатору масових заворушень в Україні у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

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“Такий самий запобіжний захід призначено другому фігуранту”, — уточнили в Міністерстві.

Нагадаємо

Печерський суд Києва заарештував полковника поліції Юрія Голубана, якого підозрюють в організації масових заворушень в Україні.