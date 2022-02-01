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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Шахед-136

Ще одному фігуранту у справі про масові заворушення обрали запобіжний захід

Ще одному фігуранту у справі про масові заворушення обрали запобіжний захід

Київ • УНН

 • 21464 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Печерський районний суд у Києві обрав запобіжний захід другому фігуранту - підозрюваному в плануванні масових заворушень на території України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

Деталі

У МВС підкреслили, що суд обрав запобіжний захід організатору масових заворушень в Україні у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

Цитата

“Такий самий запобіжний захід призначено другому фігуранту”, — уточнили в Міністерстві.

Нагадаємо

Печерський суд Києва заарештував полковника поліції Юрія Голубана, якого підозрюють в організації масових заворушень в Україні.

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