Ще одному фігуранту у справі про масові заворушення обрали запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Печерський районний суд у Києві обрав запобіжний захід другому фігуранту - підозрюваному в плануванні масових заворушень на території України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.
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У МВС підкреслили, що суд обрав запобіжний захід організатору масових заворушень в Україні у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.
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“Такий самий запобіжний захід призначено другому фігуранту”, — уточнили в Міністерстві.
Нагадаємо
Печерський суд Києва заарештував полковника поліції Юрія Голубана, якого підозрюють в організації масових заворушень в Україні.