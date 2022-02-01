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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Шахед-136

Планування масових заворушень в Україні: суд відправив Голубана під варту

Планування масових заворушень в Україні: суд відправив Голубана під варту

Київ • УНН

 • 13752 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. Печерський суд Києва заарештував полковника поліції Юрія Голубана, якого підозрюють в організації масових заворушень в Україні. Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, передає УНН.

Цитата

“Сьогодні, 1 лютого, за рішенням Печерського районного суду Києва організатору (Голубану - ред.) обрано безальтернативний запобіжний захід — тримання під вартою”, — йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що чинним законодавством за організацію масових заворушень передбачена відповідальність — позбавлення волі до восьми років.

Раніше

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що у справі про підготовку масових заворушень в Україні затримали колишнього полковника поліції Юрія Голубана.

Нагадаємо

30 січня у Києві поліцейські затримали групу осіб, яка планувала масові заворушення в центрі столиці. Під час заходу 31 січня мали відбутися провокації та сутички з правоохоронцями. У лютому планувалося провести низку аналогічних заходів у кількох обласних центрах держави.

Затриманим було повідомлено про підозру у замаху в організації масових заворушень (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 294 Кримінального кодексу України).

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