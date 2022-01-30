Поліція затримала групу осіб, які планували масові заворушення в Україні

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Групу осіб, яка планувала масові заворушення на території України, затримала Нацполіція. Подробиці правоохоронці розкриють завтра, 31 січня, на брифінгу. Зазначається, що він пройде за участю міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та голови Нацполіції Ігоря Клименка.

Нагадаємо

В грудні 2021 року президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію із державним переворотом, заявивши, що ті, хто його готували, не змінили плани.