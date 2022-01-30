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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Шахед-136

Поліція затримала групу осіб, які планували масові заворушення в Україні

Поліція затримала групу осіб, які планували масові заворушення в Україні

Київ • УНН

 • 41654 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Поліція затримала групу осіб, які планували масові заворушення на території України. Подробиці правоохоронці планують розкрити завтра. Про це повідомляє УНН з посиланням на управління комунікації Національної поліції України.

Деталі 

Групу осіб, яка планувала масові заворушення на території України, затримала Нацполіція. Подробиці правоохоронці розкриють завтра, 31 січня, на брифінгу. Зазначається, що він пройде за участю міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та голови Нацполіції Ігоря Клименка.

Нагадаємо 

В грудні 2021 року президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію із державним переворотом, заявивши, що ті, хто його готували, не змінили плани.

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