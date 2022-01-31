Голубана затримали за підготовку заворушень – МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що у справі про підготовку масових заворушень в Україні затримали колишнього полковника поліції Юрія Голубана. Про він заявив в ефірі “Свобода Слова” на ICTV, передає УНН.
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“Так, дійсно, є така особа з прізвищем Голубан. Який працював в правоохоронних органах, який має дуже незрозумілу попередню історію. У мене також є питання, чому в цій історії тоді не була поставлена крапка”, — заявив Монастирський.
Деталі
Як зазначив міністр, тепер правоохоронці повинні знову повернутися до історії Голубана в рамках цього або нового кримінального провадження.
Що було раніше
Напередодні, поліція затримала групу осіб, які планували масові заворушення на території України.
Як повідомили згодом в МВС, тисячі “тітушок” мали влаштувати бійки з правоохоронцями в центрі Києва та областях — з постраждалими, підпаленими шинами.