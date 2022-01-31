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15 марта, 19:03 • 102973 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 134795 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 118753 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 112620 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102259 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100192 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 87687 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Голубана задержали за подготовку беспорядков - МВД

Голубана задержали за подготовку беспорядков - МВД

Киев • УНН

 • 24236 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что по делу о подготовке массовых беспорядков в Украине задержали бывшего полковника полиции Юрия Голубана. Об этом он заявил в эфире “Свобода Слова” на ICTV, передает УНН.

Цитата

“Да, действительно, есть такое лицо с фамилией Голубан. Который работал в правоохранительных органах, который имеет очень непонятную предыдущую историю. У меня также есть вопрос, почему в этой истории тогда не была поставлена точка”, — заявил Монастырский.

Детали

Как отметил министр, теперь правоохранители должны снова вернуться к истории Голубана в рамках этого или нового уголовного производства.

Что было раньше

Накануне, полиция задержала группу лиц, которые планировали массовые беспорядки на территории Украины.

Как сообщили впоследствии в МВД, тысячи “титушек” должны были устроить драки с правоохранителями в центре Киева и областях — с пострадавшими, подожженными шинами.

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