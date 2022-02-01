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15 марта, 19:03 • 105150 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 139819 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 121261 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 114932 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103632 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100873 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 90712 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Еще одному фигуранту по делу о массовых беспорядках избрали меру пресечения

Еще одному фигуранту по делу о массовых беспорядках избрали меру пресечения

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 февраля. УНН. Печерский районный суд в Киеве избрал меру пресечения второму фигуранту - подозреваемому в планировании массовых беспорядков на территории Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

Детали

В МВД подчеркнули, что суд избрал меру пресечения организатору массовых беспорядков в Украине в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Цитата

“Такая же мера пресечения назначена второму фигуранту”, — уточнили в Министерстве.

Напомним

Печерский суд Киева арестовал полковника полиции Юрия Голубана, которого подозревают в организации массовых беспорядков в Украине.

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