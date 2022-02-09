Для уникнення масових заворушень: МВС проведе навчання на межі з окупованим Кримом

КИЇВ. 9 лютого. УНН. На межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим відбудуться тактико-спеціальні навчання за участю підрозділів системи МВС, під час яких опрацьовуватимуть сценарії з недопущення масових заворушень. Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін під час засідання Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, передає кореспондент УНН.