Для уникнення масових заворушень: МВС проведе навчання на межі з окупованим Кримом

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 37185 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 62609 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 76506 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 104835 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 113568 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 104991 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 126748 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 166240 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 178286 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215236 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
92 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 93078 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 169277 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 230786 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 53470 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 34959 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 230772 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 169271 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 285820 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 405842 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 658489 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 34959 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 96380 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 134114 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 159124 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 179609 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Для уникнення масових заворушень: МВС проведе навчання на межі з окупованим Кримом

Для уникнення масових заворушень: МВС проведе навчання на межі з окупованим Кримом

Київ • УНН

 • 17487 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. На межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим відбудуться тактико-спеціальні навчання за участю підрозділів системи МВС, під час яких опрацьовуватимуть сценарії з недопущення масових заворушень. Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін під час засідання Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, передає кореспондент УНН.

Цитата

"12 лютого на межі з тимчасово окупованою територією АРК відбудуться тактико-спеціальні за участю підрозділів МВС, а також підсумковий брифінг за їхніми результатами", - сказав Єнін.

Деталі

Повідомили, що навчання проводитимуть в смт Каланчак Херсонської області.

"Зазначені навчання насамперед будуть спрямовані на опрацювання сценаріїв дій правоохоронців по недопущенню масових заворушень, захоплення адміністративних будівель, транспортних комунікацій, відділків поліції тощо",- розповів Єнін.

У МВС повідомили, що в навчаннях візьмуть участь представники Національної поліції, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, центрального апарату МВС України.

Контекст

30 січня у Києві поліцейські затримали групу осіб, яка планувала масові заворушення в центрі столиці. Під час заходу 31 січня мали відбутися провокації та сутички з правоохоронцями. У лютому планували провести низку аналогічних заходів у кількох обласних центрах держави.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що планування масових заворушень в Україні є інструментом гібридної війни. 


Затриманим було повідомлено про підозру у замаху в організації масових заворушень (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 294 Кримінального кодексу України).

Згодом Печерський суд Києва заарештувавполковника поліції Юрія Голубана, якого підозрюють в організації масових заворушень в Україні.

Також суд заарештував другого фігуранта – підозрюваного в плануванні масових заворушень на території України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$84,866.10
Золото
$3,157.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.08
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.25
Ethereum
$1,870.33