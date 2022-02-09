Для уникнення масових заворушень: МВС проведе навчання на межі з окупованим Кримом
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. На межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим відбудуться тактико-спеціальні навчання за участю підрозділів системи МВС, під час яких опрацьовуватимуть сценарії з недопущення масових заворушень. Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін під час засідання Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, передає кореспондент УНН.
Цитата
"12 лютого на межі з тимчасово окупованою територією АРК відбудуться тактико-спеціальні за участю підрозділів МВС, а також підсумковий брифінг за їхніми результатами", - сказав Єнін.
Деталі
Повідомили, що навчання проводитимуть в смт Каланчак Херсонської області.
"Зазначені навчання насамперед будуть спрямовані на опрацювання сценаріїв дій правоохоронців по недопущенню масових заворушень, захоплення адміністративних будівель, транспортних комунікацій, відділків поліції тощо",- розповів Єнін.
У МВС повідомили, що в навчаннях візьмуть участь представники Національної поліції, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, центрального апарату МВС України.
Контекст
30 січня у Києві поліцейські затримали групу осіб, яка планувала масові заворушення в центрі столиці. Під час заходу 31 січня мали відбутися провокації та сутички з правоохоронцями. У лютому планували провести низку аналогічних заходів у кількох обласних центрах держави.
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що планування масових заворушень в Україні є інструментом гібридної війни.
Затриманим було повідомлено про підозру у замаху в організації масових заворушень (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 294 Кримінального кодексу України).
Згодом Печерський суд Києва заарештувавполковника поліції Юрія Голубана, якого підозрюють в організації масових заворушень в Україні.
Також суд заарештував другого фігуранта – підозрюваного в плануванні масових заворушень на території України.