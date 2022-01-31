Монастирський назвав планування масових заворушеннь в Україні інструментом гібридної війни
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Планування масових заворушень в Україні є інструментом гібридної війни. Про в ефірі “Свобода Слова” на ICTV заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає УНН.
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“Ця подія, фактично, привід викривити гарантоване конституцією право на мирне зібрання. Вона належить до інструментів гібридної війни”, — заявив Монастирський.
Що було раніше
Напередодні, поліція затримала групу осіб, які планували масові заворушення на території України.
Як повідомили згодом в МВС, тисячі “тітушок” мали влаштувати бійки з правоохоронцями в центрі Києва та областях — з постраждалими, підпаленими шинами.