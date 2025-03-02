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Директор ФБР призвал проверить использование американской помощи Украине

Киев • УНН

 • 57968 просмотра

Каш Патель просит Конгресс США расследовать, куда пошли выделенные Украине 110 млрд долларов. Он выразил недоверие к Зеленскому относительно прозрачности использования средств.

Директор ФБР призвал проверить использование американской помощи Украине

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Каш Патель попросил Конгресс США расследовать, куда пошли деньги, отправленные на помощь Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Epoch Times.

Детали

По его словам, Штаты не могут иметь полное доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который якобы не говорит, куда идут деньги. При этом с начала российско-украинской войны Конгресс США одобрил помощь Киеву на более 110 миллиардов долларов.

Украина станет современным Афганистаном. На данный момент у нас нет метода отслеживания денег, которые мы посылаем в Украину. Мы полагаемся на слово Зеленского и людей, которых он поставил у власти

- заявил руководитель ФБР.

Он также отметил, что Киев должен "ответственно подходить к своим глобальным заявлениям, которые подводят нас к грани войны".

"Мы просто не можем иметь полную уверенность и доверие к лидеру, которому выделяют 100 миллиардов долларов, а потом он заявляет: "Я не скажу вам, куда пошли деньги", - сказал Патель.

Напомним

В конце февраля спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что вся выделенная США помощь продолжает поступать Украине. По его словам, любые сообщения о том, что что-то заморожено, сорвано, отменено, не соответствуют действительности.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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