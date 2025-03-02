Директор ФБР закликав перевірити використання американської допомоги Україні
Київ • УНН
Каш Патель просить Конгрес США розслідувати, куди пішли виділені Україні 110 млрд доларів. Він висловив недовіру до Зеленського щодо прозорості використання коштів.
Директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) Каш Патель попросив Конгрес США розслідувати, куди пішли гроші, відправлені на допомогу Україні. Про це повідомляє УНН із просиланням на The Epoch Times.
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За його словами, Штати не можуть мати повну довіру до президента України Володимира Зеленського, який нібито не говорить, куди йдуть гроші. При цьому з початку російсько-української війни Конгрес США схвалив допомогу Києву на понад 110 мільярдів доларів.
Україна стане сучасним Афганістаном. На даний момент у нас немає методу відстеження грошей, які ми надсилаємо в Україну. Ми покладаємося на слово Зеленського і людей, яких він поставив при владі
Він також зазначив, що Київ має "відповідально підходити до своїх глобальних заяв, які підводять нас до межі війни".
"Ми просто не можемо мати повну впевненість і довіру до лідера, якому виділяють 100 мільярдів доларів, а потім він заявляє: "Я не скажу вам, куди пішли гроші", - сказав Патель.
Нагадаємо
Наприкінці лютого речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що вся виділена США допомога продовжує надходити Україні. За його словами, будь-які повідомлення про те, що щось заморожено, зірвано, скасовано, не відповідають дійсності.
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