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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Детское Евровидение-2024: победителем Нацотбора стал Артем Котенко

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22 сентября 2024, 17:26  •  1314 просмотра

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Артем Котенко с песней «Дом» будет представлять Украину на Детском Евровидении-2024 в Мадриде. Он набрал одинаковое количество баллов со Златой Иванив, но получил больше голосов зрителей.

В финале Нацотбора на Детское Евровидение-2024 победил Артем Котенко с песней "Дом". Парень поедет в Мадрид, где в этом году будет представлять Украину на песенном конкурсе. Об этом пишет УНН со ссылкой на Общественное.

Детали 

Артем Котенко и Злата Иванив набрали одинаковое количество баллов, но побеждает именно Артем, поскольку он получил больше баллов от зрителей.

Результаты голосования жюри:

  • Илья Коновченко: жюри - 2 балла; зрители - 2 балла; всего - 4.
  • Анастасия Белибова: жюри - 4 балла; зрители - 4 балла; всего - 8.
  • Вероника Коган: жюри - 3 балла; зрители - 3 балла; всего - 6.
  • Злата Иванив: жюри - 6 баллов; зрители - 5; всего - 11.
  • Артем Котенко: жюри - 5 баллов; зрители - 6; всего 11.
  • Ангелина Глогусь: жюри - 1 балл; зрители - 1 балл; всего - 2.

Напомним,

В этом году 22-й песенный конкурс "Детское Евровидение" в конце этого года состоится в Испании.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

КультураУНН Lite
ispaniyaИспания
madrydМадрид
ukrainaУкраина