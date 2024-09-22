Детское Евровидение-2024: победителем Нацотбора стал Артем Котенко

В финале Нацотбора на Детское Евровидение-2024 победил Артем Котенко с песней "Дом". Парень поедет в Мадрид, где в этом году будет представлять Украину на песенном конкурсе. Об этом пишет УНН со ссылкой на Общественное.

Детали

Артем Котенко и Злата Иванив набрали одинаковое количество баллов, но побеждает именно Артем, поскольку он получил больше баллов от зрителей.

Результаты голосования жюри:

Илья Коновченко: жюри - 2 балла; зрители - 2 балла; всего - 4.

Анастасия Белибова: жюри - 4 балла; зрители - 4 балла; всего - 8.

Вероника Коган: жюри - 3 балла; зрители - 3 балла; всего - 6.

Злата Иванив: жюри - 6 баллов; зрители - 5; всего - 11.

Артем Котенко: жюри - 5 баллов; зрители - 6; всего 11.

Ангелина Глогусь: жюри - 1 балл; зрители - 1 балл; всего - 2.

Напомним,

В этом году 22-й песенный конкурс "Детское Евровидение" в конце этого года состоится в Испании.