Детское Евровидение-2024: победителем Нацотбора стал Артем Котенко
Киев • УНН
Артем Котенко с песней «Дом» будет представлять Украину на Детском Евровидении-2024 в Мадриде. Он набрал одинаковое количество баллов со Златой Иванив, но получил больше голосов зрителей.
В финале Нацотбора на Детское Евровидение-2024 победил Артем Котенко с песней "Дом". Парень поедет в Мадрид, где в этом году будет представлять Украину на песенном конкурсе. Об этом пишет УНН со ссылкой на Общественное.
Детали
Артем Котенко и Злата Иванив набрали одинаковое количество баллов, но побеждает именно Артем, поскольку он получил больше баллов от зрителей.
Результаты голосования жюри:
- Илья Коновченко: жюри - 2 балла; зрители - 2 балла; всего - 4.
- Анастасия Белибова: жюри - 4 балла; зрители - 4 балла; всего - 8.
- Вероника Коган: жюри - 3 балла; зрители - 3 балла; всего - 6.
- Злата Иванив: жюри - 6 баллов; зрители - 5; всего - 11.
- Артем Котенко: жюри - 5 баллов; зрители - 6; всего 11.
- Ангелина Глогусь: жюри - 1 балл; зрители - 1 балл; всего - 2.
Напомним,
В этом году 22-й песенный конкурс "Детское Евровидение" в конце этого года состоится в Испании.