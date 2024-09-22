Дитяче Євробачення-2024: переможцем Нацвідбору став Артем Котенко
Київ • УНН
Артем Котенко з піснею "Дім" представлятиме Україну на Дитячому Євробаченні-2024 у Мадриді. Він набрав однакову кількість балів зі Златою Іванів, але отримав більше голосів глядачів.
У фіналі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2024 переміг Артем Котенко з піснею "Дім". Хлопець поїде до Мадриду, де цьогоріч представлятиме України на пісенному конкурсі. Про це пише УНН з посиланням на Суспільне.
Деталі
Артем Котенко та Злата Іванів набрали однакову кількість балів, але перемагає саме Артем, оскільки він отримав більше балів від глядачів.
Результати голосування журі:
- Ілля Коновченко: журі — 2 бали; глядачі — 2 бали; загалом — 4.
- Анастасія Бєлібова: журі — 4 бали; глядачі — 4 бали; загалом — 8.
- Вероніка Коган: журі — 3 бали; глядачі — 3 бали; загалом — 6.
- Злата Іванів: журі — 6 балів; глядачі — 5; загалом — 11.
- Артем Котенко: журі — 5 балів; глядачі — 6; загалом 11.
- Ангеліна Глогусь: журі — 1 бал; глядачі — 1 бал; загалом — 2.
Нагадаємо
Цьогоріч 22-й пісенний конкурс "Дитяче Євробачення" наприкінці цього року відбудеться в Іспанії.