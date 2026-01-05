$42.290.12
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозревают
09:38 • 18300 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
09:07 • 58464 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике Odrex
4 января, 15:52 • 53051 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 80731 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 89948 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 января
4 января, 09:34 • 64199 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 67966 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 63822 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 66240 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
Деолигархизация банков: как независимость от крупного бизнеса делает систему прочнее

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Модель независимого украинского коммерческого банка, как РАДАБАНК под руководством Татьяны Городницкой, демонстрирует преимущества в стабильности и прозрачности. Банк активно поддерживает локальные общины и волонтерские проекты, занимая 27 место по размеру активов среди украинских банков.

Деолигархизация банков: как независимость от крупного бизнеса делает систему прочнее

Представим три модели банковской системы: банк-олигарх, банк с сильным иностранным корпоративным центром принятия решений и независимый украинский коммерческий банк. Каждая стремится к стабильности, прозрачности и доверию клиентов, но пути к этому разные. Отказ от олигархического влияния дает важное преимущество в устойчивости финансовой системы, передает УНН.

РАДАБАНК — пример семейного банка, который под руководством Татьяны Городницкой стабильно растет и уверенно расширяет свое присутствие по всей стране. Татьяна Игоревна Городницкая — мажоритарный акционер и Председатель Наблюдательного совета АО "АБ "РАДАБАНК". В 2011 году она стала Председателем Наблюдательного совета РАДАБАНКа, а с 2021 года — его мажоритарным акционером. В модели банка отсутствует связанное кредитование, структура собственности прозрачна, а стратегия направлена на долгосрочное развитие и поддержку локальных общин — факторы, которые усиливают доверие клиентов и партнеров. Банк получил многочисленные награды за депозитные программы, цифровизацию и кредитование во время военных действий, в частности награды "Банк года", "Лидер финансовой надежности" и "Сберегательный банк для населения". Его позиции подтверждаются высокими рейтингами надежности и устойчивости, в частности РАДАБАНК занимает 27 место среди украинских банков по размеру активов по данным НБУ.

Олигархическая модель (классический пример — ПриватБанк до национализации) функционирует как часть промышленно-финансовой империи. Такая интеграция дает преимущества владельцам, но повышает риски системы: инсайдерское кредитование, концентрация рисков и переплетение бизнес-интересов с политикой. Следствие — когда проблемы владельца становятся проблемами банка, их перекладывают на общество; ПриватБанк был национализирован, а государство докапитализировало его значительной суммой, что подчеркивает системные риски олигархической модели.

Корпоративная иностранная модель (например, Райффайзен Банк Украина в структуре австрийского холдинга) приносит профессиональное управление по европейским стандартам, доступ к капиталу и международному опыту, соответствие требованиям Basel III, IFRS и ESG. Одновременно центр принятия решений в Вене ограничивает локальную автономию, замедляет внедрение инноваций и делает подразделение чувствительным к решениям материнской компании и валютным рискам.

Опыт РАДАБАНКа показывает, что независимость от олигархов и крупных промышленных групп создает конкурентное преимущество: отсутствие связанного кредитования повышает качество активов и снижает концентрацию рисков; прозрачная структура способствует доверию; оперативное локальное управление ускоряет внедрение технологий и продуктов, отвечающих потребностям региона. Семейные и региональные банки также активнее поддерживают местные инициативы и волонтерские проекты, что добавляет репутационной ценности и клиентоориентированности. Под руководством Татьяны Городницкой РАДАБАНК активно участвует в волонтерстве и благотворительности: банк организует сборы средств для ВСУ, территориальной обороны и Национальной гвардии, обеспечивает больницы медикаментами и средствами индивидуальной защиты, поддерживает социальные и образовательные проекты, в частности фонды Kiddo и "Scholarship в Украине",

Деолигархизация банковской системы — это длительный процесс, имеющий целью создать конкурентную среду, где оценка банков базируется на сервисе, профессиональном управлении и прозрачности, а не на весе владельца. Независимый региональный банк может быть стабильным, клиентоориентированным и социально ответственным, превращая независимость в финансовую силу. В мире, где доверие клиентов — самый ценный ресурс, именно независимость часто оказывается лучшей инвестицией для банка и для рынка в целом.

Лилия Подоляк

