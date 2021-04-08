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Денисова заявила о применении пыток к задержанному в Крыму за "шпионаж" журналисту Есипенко

Денисова заявила о применении пыток к задержанному в Крыму за "шпионаж" журналисту Есипенко

Киев  •  УНН

 • 17347 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Незаконно удерживаемый гражданин Украины Владислав Есипенко, которого задержали во временно оккупированном Крыму за “шпионаж” в пользу украинских спецслужб, сообщил о применении к нему пыток. В связи с этими заявлениями, Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к уполномоченным службам РФ и учреждениям ООН, передает УНН.

Цитата

“В ходе судебного заседания, состоявшегося 6 апреля 2021 года в так называемом „Верховном суде Крыма“ незаконно удерживаемый гражданин Украины Владислав Есипенко сообщил о применении к нему пыток”, — написала Денисова в своем Telegram-канале.

Детали

По словам омбудсвумен, 10 марта 2021 года неизвестные люди в масках, применяя физическую силу воли посадили Есипенко в автомобиль без опознавательных знаков и в течение двух дней незаконно удерживали в подвальном помещении в Балаклавском районе Севастополя, которое не является официальным местом содержания под стражей.

“По словам нашего соотечественника, к нему применялись пытки и незаконные методы допроса с жестоким обращением — надевали на голову пакет и лишали возможности дышать, к различным частям тела подключали электрический ток, жестоко избивали, угрожали убийством через повешение в камере, чтобы добиться признания вины. Как потом выяснилось, этими людьми оказались работники ФСБ”, — сообщила Денисова.

Также, по ее словам, в суде он сообщил, что все его так называемые “показания” были предоставлены под давлением, поэтому он от них отказался.

Уполномоченная по правам человека подчеркнула, что своими незаконными действиями работники ФСБ нарушили право украинского журналиста на жизнь, на свободу и личную неприкосновенность, на справедливое судебное разбирательство, а также на эффективное средство правовой защиты, предусмотренное статьями 2, 5, 6, 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Также была нарушена статья 3 этой же Конвенции — “никто не может быть подвергнут пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию”.

“Считаю, что подобные действия со стороны представителей правоохранительных органов недопустимы, и они должны быть привлечены к ответственности. Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой безотлагательно восстановить права нашего соотечественника Владислава Есипенко и проверить факты безосновательного задержания, дальнейшего незаконного содержания и применения к нему пыток”, — заявила Денисова.

Также она призвала Генерального прокурора России Игоря Краснова, директора ФСБ России Александра Бортникова, председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина срочно принять меры реагирования на совершение преступных действий работников ФСБ России касательно нашего гражданина.

“Призываю Верховного комиссара ООН по правам человека г-жу Мишель Бачелет, действующего Председателя ОБСЕ, Министра иностранных дел Королевства Швеции госпожу Анн Линде, председателя Комитета ООН против пыток господина Йенса Модвига и комиссара Совета Европы по правам человека г-жу Дуню Миятович отреагировать на грубые нарушения прав человека оккупационной властью на территории временно оккупированного украинского Крыма и усилить давление на РФ с требованием освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины”, — добавила омбудсвумен.

Справка

Владислава Есипенко задержали сотрудники ФСБ 10 марта в районе села Перевальное вместе с жительницей Алушты Елизаветой Павленко. В машине Есипенко, утверждают российские правоохранители, при осмотре нашли самодельное взрывное устройство.

12 марта Киевский районный суд Симферополя арестовал Есипенко на два месяца по подозрению в незаконном изготовлении взрывного устройства часть 1 статьи 223.1 Уголовного кодекса РФ.

Павленко, у которой силовики провели дома обыск, проходит по делу как свидетель.

16 марта ФСБ заявила, что Есипенко задержали, “чтобы не допустить проведения им подрывных акций в интересах украинских спецслужб”.

А также, что он собирал информацию “о местах массового пребывания людей и жизнеобеспечения” по заказу Службы внешней разведки Украины. В международной организации “Репортеры без границ” выразили обеспокоенность в связи с возможными пытками задержанного в оккупированном Россией Крыму украинского журналиста проекта “Крым.Реалии” Владислава Есипенко и призвали его освободить.

Вечером того же дня президент “Радио Свобода” Джейми Флай признал, что Владислав Есипенко сотрудничал с проектом Крым.Реалии в качестве фрилансера, снимая видео и фото в Крыму, и призвал Россию немедленно его освободить.

Ранее адвокат Алексей Ладин сообщил подробности рассказал на суде 6 апреля в Симферополе о пытках после задержания арестованного в оккупированном Крыму внештатный сотрудник Есипенко. Так, по его словам, после задержания журналиста “двое суток избивали и пытали электрическим током, угрожали убийством”.

В США осудили политически мотивированный арест ФСБ России журналиста Владислава Есипенко на территории временно оккупированного Крыма.

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