Денісова заявила про застосування тортур до затриманого в Криму за "шпигунство" журналіста Єсипенка

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“У ході судового засідання, що відбулося 6 квітня 2021 року в так званому „Верховному суді Криму“ незаконно утримуваний громадянин України Владислав Єсипенко повідомив про застосування до нього тортур”, — написала Денісова в своєму Telegram-каналі.

Деталі

Зі слів омбудсвумен, 10 березня 2021 року невідомі люди в масках, застосовуючи фізичну силу насильно посадили Єсипенка в автомобіль без розпізнавальних знаків і протягом двох днів незаконно утримували в підвальному приміщенні в Балаклавському районі Севастополя, яке не являється офіційним місцем утримання під вартою.

“За словами нашого співгромадянина, до нього застосовувалися тортури та незаконні методи допиту з жорстоким поводженням — надягали на голову пакет і позбавляли можливості дихати, до різних частин тіла підключали електричний струм, жорстоко били, погрожували вбивством через повішення в камері, щоб домогтися визнання провини. Як потім з’ясувалося, цими людьми виявилися працівники ФСБ”, — повідомила Денісова.

Також, з її слів, у суді він повідомив, що всі його так звані “свідчення” були надані під тиском, тому він від них відмовився.

Уповноважена з прав людини підкреслила, що своїми незаконними діями працівники ФСБ порушили право українського журналіста на життя, на свободу і особисту недоторканність, на справедливий судовий розгляд, а також на ефективний засіб правового захисту, що передбачено статтями 2, 5, 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основних свобод. Також було порушено статтю 3 цієї ж Конвенції — “нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню”.

“Вважаю, що подібні дії з боку представників правоохоронних органів є неприпустимими, і вони повинні бути притягнуті до відповідальності. Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової невідкладно поновити права нашого співгромадянина Владислава Єсипенка та перевірити факти безпідставного затримання, подальшого незаконного утримання та застосування до нього тортур”, — заявила Денісова.

Також вона закликала Генерального прокурора Росії Ігоря Краснова, директора ФСБ Росії Олександра Бортникова, голову Слідчого комітету Російської Федерації Олександра Бастрикіна терміново вжити заходів реагування на вчинення злочинних дій працівників ФСБ Росії стосовно нашого громадянина.

“Закликаю Верховного комісара ООН із прав людини пані Мішель Бачелет, діючого Голову ОБСЄ, Міністра закордонних справ Королівства Швеції пані Анн Лінде, голови Комітету ООН проти катувань пана Йенса Модвіга та комісара Ради Європи з прав людини пані Дуні Міятович відреагувати на грубі порушення прав людини окупаційною владою на території тимчасово окупованого українського Криму та посили тиск на РФ з вимогою звільнити всіх незаконно утримуваних громадян України”, — додала омбудсвумен.

Довідково

Владислава Єсипенка затримали співробітники ФСБ 10 березня в районі села Перевальне разом з мешканкою Алушти Єлизаветою Павленко. У машині Єсипенка, стверджують російські правоохоронці, під час огляду знайшли саморобний вибуховий пристрій.

12 березня Київський районний суд Сімферополя заарештував Єсипенка на два місяці за підозрою в незаконному виготовленні вибухового пристрою частина 1 статті 223-1 Кримінального кодексу РФ.

Павленко, у якої силовики провели вдома обшук, проходить у справі як свідок.

16 березня ФСБ заявила, що Єсипенка затримали, “щоб не допустити проведення ним підривних акцій в інтересах українських спецслужб”.

А також, що він збирав інформацію “про місця масового перебування людей і життєзабезпечення” на замовлення Служби зовнішньої розвідки України. У міжнародній організації “Репортери без кордонів” висловили стурбованість у зв’язку з можливими тортурами затриманого в окупованому Росією Криму українського журналіста проєкту “Крим.Реалії” Владислава Єсипенка і закликали його звільнити.

Увечері того ж дня президент “Радіо Свобода” Джеймі Флай визнав, що Владислав Єсипенко співпрацював з проектом Крим.Реалії в якості фрілансера, знімаючи відео і фото в Криму, і закликав Росію негайно його звільнити.

Раніше адвокат Олексій Ладин повідомив подробиці того, що розповів на суді 6 квітня в Сімферополі про тортури після затримання арештований в окупованому Криму позаштатний співробітник Єсипенко. Так, за його словами, після затримання журналіста “дві доби били і катували електричним струмом, погрожували вбивством”.

У США засудили політично вмотивований арешт ФСБ Росії журналіста Владислава Єсипенка на території тимчасово окупованого Криму.