Денісова заявила про застосування тортур до затриманого в Криму за "шпигунство" журналіста Єсипенка

ukru
16:31 • 51388 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 94540 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 115832 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 145041 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184658 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 272963 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 189442 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 180524 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188910 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155429 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 82932 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 101817 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 114922 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 127578 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

18 березня, 10:55 • 82599 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 51319 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 272961 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 214287 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 308730 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 303454 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 34298 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 101589 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 103315 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 101111 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 115025 перегляди
Актуальне
Денісова заявила про застосування тортур до затриманого в Криму за "шпигунство" журналіста Єсипенка

Денісова заявила про застосування тортур до затриманого в Криму за "шпигунство" журналіста Єсипенка

Київ • УНН

 • 17361 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Незаконно утримуваний громадянин України Владислав Єсипенко, якого затримали у тимчасово окупованому Криму за “шпигунство” на користь українських спецслужб, повідомив про застосування до нього тортур. У зв’язку з цими заявами, Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулась до уповноважених служб РФ та установ ООН, передає УНН.

Цитата

“У ході судового засідання, що відбулося 6 квітня 2021 року в так званому „Верховному суді Криму“ незаконно утримуваний громадянин України Владислав Єсипенко повідомив про застосування до нього тортур”, — написала Денісова в своєму Telegram-каналі.

Деталі

Зі слів омбудсвумен, 10 березня 2021 року невідомі люди в масках, застосовуючи фізичну силу насильно посадили Єсипенка в автомобіль без розпізнавальних знаків і протягом двох днів незаконно утримували в підвальному приміщенні в Балаклавському районі Севастополя, яке не являється офіційним місцем утримання під вартою.

“За словами нашого співгромадянина, до нього застосовувалися тортури та незаконні методи допиту з жорстоким поводженням — надягали на голову пакет і позбавляли можливості дихати, до різних частин тіла підключали електричний струм, жорстоко били, погрожували вбивством через повішення в камері, щоб домогтися визнання провини. Як потім з’ясувалося, цими людьми виявилися працівники ФСБ”, — повідомила Денісова.

Також, з її слів, у суді він повідомив, що всі його так звані “свідчення” були надані під тиском, тому він від них відмовився.

Уповноважена з прав людини підкреслила, що своїми незаконними діями працівники ФСБ порушили право українського журналіста на життя, на свободу і особисту недоторканність, на справедливий судовий розгляд, а також на ефективний засіб правового захисту, що передбачено статтями 2, 5, 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основних свобод. Також було порушено статтю 3 цієї ж Конвенції — “нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню”.

“Вважаю, що подібні дії з боку представників правоохоронних органів є неприпустимими, і вони повинні бути притягнуті до відповідальності. Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової невідкладно поновити права нашого співгромадянина Владислава Єсипенка та перевірити факти безпідставного затримання, подальшого незаконного утримання та застосування до нього тортур”, — заявила Денісова.

Також вона закликала Генерального прокурора Росії Ігоря Краснова, директора ФСБ Росії Олександра Бортникова, голову Слідчого комітету Російської Федерації Олександра Бастрикіна терміново вжити заходів реагування на вчинення злочинних дій працівників ФСБ Росії стосовно нашого громадянина.

“Закликаю Верховного комісара ООН із прав людини пані Мішель Бачелет, діючого Голову ОБСЄ, Міністра закордонних справ Королівства Швеції пані Анн Лінде, голови Комітету ООН проти катувань пана Йенса Модвіга та комісара Ради Європи з прав людини пані Дуні Міятович відреагувати на грубі порушення прав людини окупаційною владою на території тимчасово окупованого українського Криму та посили тиск на РФ з вимогою звільнити всіх незаконно утримуваних громадян України”, — додала омбудсвумен.

Довідково

Владислава Єсипенка затримали співробітники ФСБ 10 березня в районі села Перевальне разом з мешканкою Алушти Єлизаветою Павленко. У машині Єсипенка, стверджують російські правоохоронці, під час огляду знайшли саморобний вибуховий пристрій.

12 березня Київський районний суд Сімферополя заарештував Єсипенка на два місяці за підозрою в незаконному виготовленні вибухового пристрою частина 1 статті 223-1 Кримінального кодексу РФ.

Павленко, у якої силовики провели вдома обшук, проходить у справі як свідок.

16 березня ФСБ заявила, що Єсипенка затримали, “щоб не допустити проведення ним підривних акцій в інтересах українських спецслужб”.

А також, що він збирав інформацію “про місця масового перебування людей і життєзабезпечення” на замовлення Служби зовнішньої розвідки України. У міжнародній організації “Репортери без кордонів” висловили стурбованість у зв’язку з можливими тортурами затриманого в окупованому Росією Криму українського журналіста проєкту “Крим.Реалії” Владислава Єсипенка і закликали його звільнити.

Увечері того ж дня президент “Радіо Свобода” Джеймі Флай визнав, що Владислав Єсипенко співпрацював з проектом Крим.Реалії в якості фрілансера, знімаючи відео і фото в Криму, і закликав Росію негайно його звільнити.

Раніше адвокат Олексій Ладин повідомив подробиці того, що розповів на суді 6 квітня в Сімферополі про тортури після затримання арештований в окупованому Криму позаштатний співробітник Єсипенко. Так, за його словами, після затримання журналіста “дві доби били і катували електричним струмом, погрожували вбивством”.

У США засудили політично вмотивований арешт ФСБ Росії журналіста Владислава Єсипенка на території тимчасово окупованого Криму.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами