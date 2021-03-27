"Репортери без кордонів" закликали звільнити затриманого в окупованому Криму Владислава Єсипенка

Що відомо

В організації зазначили, що про тортури щодо Єсипенка може свідчити його інтерв’ю російському державному телеканалу “Крим 24”, в якому він підтвердив, що знімав на півострові для проекту Крим.Реалії і нібито дублював відзняте відео українським спецслужбам.

Цитата

“Єсипенко був помітно блідий і ледве міг говорити, коли давав зізнання — яке майже напевно було отримане під примусом — в інтерв’ю місцевому російському телеканалу „Крим 24“, яке більше схоже на поліцейський допит”, — мовиться у повідомленні, оприлюдненому 26 березня.

За словами керівника відділу “Репортерів без кордонів” у Східній Європі та Центральній Азії Жанни Кавельє, поширення подібного “зізнання” є порушенням журналістської етики.

“Подібна практика також заборонена статтею 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, ратифікованого Росією і Україною. Ми побоюємося, що „зізнання“ Владислава Єсипенка було отримане під тиском, і стурбовані психологічним і фізичним тиском, якого зазнав цей журналіст. Ми також засуджуємо заборону на доступ до нього адвоката і закликаємо до його негайного звільнення”, — наголосила вона.

Що передувало

Головний редактор видання “Ґрати” Антон Наумлюк раніше заявляв, що Єсипенка співробітники ФСБ Росії два дні катували струмом для отримання зізнання. За словами журналіста, інформація про тортури Єсипенка стала відома від джерела, який з ним розмовляв. Підтвердження цієї інформації з інших джерел наразі не було.

Контекст

Владислава Єсипенка затримали співробітники ФСБ 10 березня в районі села Перевальне разом з мешканкою Алушти Єлизаветою Павленко. У машині Єсипенко, стверджують російські правоохоронці, під час огляду знайшли саморобний вибуховий пристрій.

12 березня Київський районний суд Сімферополя заарештував Єсипенка на два місяці за підозрою в незаконному виготовленні вибухового пристрою частина 1 статті 223-1 Кримінального кодексу РФ.

Павленко, у якої силовики провели вдома обшук, проходить у справі як свідок.

16 березня ФСБ заявила, що Єсипенка затримали, “щоб не допустити проведення ним підривних акцій в інтересах українських спецслужб”. А також, що він збирав інформацію “про місця масового перебування людей і життєзабезпечення” на замовлення Служби зовнішньої розвідки України.

Увечері того ж дня президент “Радіо Свобода” Джеймі Флай визнав, що Владислав Єсипенко співпрацював з проектом Крим.Реалії в якості фрілансера, знімаючи відео і фото в Криму, і закликав Росію негайно його звільнити.

У США засудили політично вмотивований арешт ФСБ Росії журналіста Владислава Єсипенка на території тимчасово окупованого Криму.