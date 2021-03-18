США засудили політично вмотивований арешт в Криму журналіста Єсипенка
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У США засудили політично вмотивований арешт ФСБ Росії журналіста Владислава Єсипенка на території тимчасово окупованого Криму. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому посольством США в Україні у Twitter, передає УНН.
Цитата
“Ми засуджуємо політично вмотивований арешт Росією журналіста Владислава Єсипенка в Криму. Російські незаконні окупанти не мають законних повноважень перешкоджати діяльності вільної преси, самовільно заарештовувати людей та відмовляти їм в належних судових процесах. Крим це Україна”, — йдеться в повідомленні посольства.
Деталі
Владислава Єсипенка затримали співробітники ФСБ 10 березня в районі села Перевальне разом з мешканкою Алушти Єлизаветою Павленко. У машині Єсипенко, стверджують російські правоохоронці, під час огляду знайшли саморобний вибуховий пристрій.
12 березня Київський районний суд Сімферополя заарештував Єсипенка на два місяці за підозрою в незаконному виготовленні вибухового пристрою частина 1 статті 223-1 Кримінального кодексу РФ.
Павленко, у якої силовики провели вдома обшук, проходить у справі як свідок.
16 березня ФСБ заявила, що Єсипенка затримали, “щоб не допустити проведення ним підривних акцій в інтересах українських спецслужб”. А також, що він збирав інформацію “про місця масового перебування людей і життєзабезпечення” на замовлення Служби зовнішньої розвідки України.
Увечері того ж дня президент “Радіо Свобода” Джеймі Флай визнав, що Владислав Єсипенко співпрацював з проектом “Крим.Реалії” в якості фрілансера, знімаючи відео і фото в Криму, і закликав Росію негайно його звільнити.