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ЗМІ: у Криму затримали росіянина, який нібито шпигував для спецслужб України

ЗМІ: у Криму затримали росіянина, який нібито шпигував для спецслужб України

Київ • УНН

 • 23659 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. ФСБ Росії затримала на території тимчасово окупованого Криму росіянина, який нібито збирав інформацію для українських спецслужб. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на інформацію Центру громадських зв'язків ФСБ, передає УНН.

Цитата

"Федеральною службою безпеки під час проведених оперативно-розшукових заходів викрито і припинено розвідувально-підривну діяльність в інтересах українських спецслужб громадянина РФ Єсипенка В.", - заявили в ЦГЗ ФСБ.

Деталі

За даними ФСБ, росіянин "здійснював фото- і відеофіксацію місцевості, об'єктів життєзабезпечення і місць масового перебування людей на території Республіки Крим", пише агентство.

У ФСБ заявляють, що в автомобілі Єсипенка був виявлений предмет із зовнішніми ознаками саморобного вибухового пристрою.

"Зі слів затриманого Єсипенка, інформацію він збирав в інтересах спецслужб України за завданням офіцера діючого резерву 8-го відділу 5-го департаменту СЗР України полковника Кравчука В., а саморобний вибуховий пристрій, за його рекомендацією, зберігав в автомобілі для забезпечення власної безпеки", - заявили у ФСБ.

У спецслужбі зазначили, що Єсипенко був "затриманий з метою виключення проведення підривних акцій в інтересах українських спецслужб". Росіянин заарештований на два місяці. Наразі стосовно затриманого порушено кримінальну справу.

Раніше

Заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова заявила, що Федеральна служби Росії активно діє по наповненню міфів про "шпигунів" і "переможну боротьбу" з ними в анексованому Криму.

Як повідомляв УНН, 9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру "Номос" Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їх близького друга Володимира Дудко. Всіх трьох звинуватили в нібито підготовці диверсій в окупованому Криму на замовлення української розвідки.

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