ЗМІ: у Криму затримали росіянина, який нібито шпигував для спецслужб України
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. ФСБ Росії затримала на території тимчасово окупованого Криму росіянина, який нібито збирав інформацію для українських спецслужб. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на інформацію Центру громадських зв'язків ФСБ, передає УНН.
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"Федеральною службою безпеки під час проведених оперативно-розшукових заходів викрито і припинено розвідувально-підривну діяльність в інтересах українських спецслужб громадянина РФ Єсипенка В.", - заявили в ЦГЗ ФСБ.
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За даними ФСБ, росіянин "здійснював фото- і відеофіксацію місцевості, об'єктів життєзабезпечення і місць масового перебування людей на території Республіки Крим", пише агентство.
У ФСБ заявляють, що в автомобілі Єсипенка був виявлений предмет із зовнішніми ознаками саморобного вибухового пристрою.
"Зі слів затриманого Єсипенка, інформацію він збирав в інтересах спецслужб України за завданням офіцера діючого резерву 8-го відділу 5-го департаменту СЗР України полковника Кравчука В., а саморобний вибуховий пристрій, за його рекомендацією, зберігав в автомобілі для забезпечення власної безпеки", - заявили у ФСБ.
У спецслужбі зазначили, що Єсипенко був "затриманий з метою виключення проведення підривних акцій в інтересах українських спецслужб". Росіянин заарештований на два місяці. Наразі стосовно затриманого порушено кримінальну справу.
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Заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова заявила, що Федеральна служби Росії активно діє по наповненню міфів про "шпигунів" і "переможну боротьбу" з ними в анексованому Криму.
Як повідомляв УНН, 9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру "Номос" Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їх близького друга Володимира Дудко. Всіх трьох звинуватили в нібито підготовці диверсій в окупованому Криму на замовлення української розвідки.