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СМИ: в Крыму задержали россиянина, который якобы шпионил для спецслужб Украины

СМИ: в Крыму задержали россиянина, который якобы шпионил для спецслужб Украины

Киев  •  УНН

 • 23654 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. ФСБ России задержала на территории временно оккупированного Крыма россиянина, который якобы собирал информацию для украинских спецслужб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Центра общественных связей ФСБ, передает УНН.

Цитата

“Федеральной службой безопасности в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина РФ Есипенко В.”, — заявили в ЦОС ФСБ.

Детали

По данным ФСБ, россиянин “осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Республики Крым”, пишет агентство.

В ФСБ заявляют, что в автомобиле Есипенко был обнаружен предмет с внешними признаками самодельного взрывного устройства.

“Со слов задержанного Есипенко, информацию он собирал в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента СВР Украины полковника Кравчука В., а самодельное взрывное устройство, по его рекомендации, хранил в автомобиле для обеспечения собственной безопасности”, — заявили в ФСБ.

В спецслужбе отметили, что Есипенко был “задержан с целью исключения проведения подрывных акций в интересах украинских спецслужб”. Россиянин арестован на два месяца. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Ранее

Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Федеральная службы России активно действует по наполнению мифов о "шпионах" и "победной борьбе" с ними в аннексированном Крыму. 

Как сообщал УНН, 9 ноября 2016 года в Севастополе задержали сотрудников крымского аналитического центра "Номос" Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова, а также их близкого друга Владимира Дудко. Всех трех обвинили в якобы подготовке диверсий в оккупированном Крыму по заказу украинской разведки.

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