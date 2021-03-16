Працював на українські ЗМІ: у Москві повідомили деталі про затриманого в Криму за "шпигунство"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Владислав Єсипенко, затриманий ФСБ на території тимчасово окупованого Криму за нібито "збір інформації" для спецслужб України, працював на інформаційний портал "Крим.Реалії". Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело, знайоме з матеріалами справами, передає УНН.
Цитата
"Він журналіст "Крим. Реалії", - сказав співрозмовник.
Деталі
Самі журналісти "Крим.Реалі" не заявляли про арешт свого співробітника.
У матеріалі про затримання від 16 березня портал вказує, що співробітники ФСБ Росії 10 березня затримали двох учасників акції до дня народження Тараса Шевченка, що проходила в Сімферополі 9 березня. Мешканка Алушти Єлизавета Павленко і уродженець Кривого Рогу Владислав Єсипенко, який також був присутній на акції, перестали виходити на зв'язок увечері 10 березня. За даними "Крим.Реаліі", їх затримали 10 березня на Ангарському перевалі співробітники ФСБ Росії в масках.
Єлизавету Павленко відвезли додому, де був проведений обшук, який тривав понад вісім годин. У неї вилучили техніку та особисті речі. Владислава Єсипенко відвезли у невідомому напрямку.
12 березня стало відомо, що Павленко перебуває вдома, а Єсипенко - в ІТТ міста Сімферополя. Йому інкримінують ч.1. ст. 223-1 Кримінального кодексу Росії (Незаконні виготовлення, переробка або ремонт вогнепальної зброї, його основних частин (за винятком вогнепальної зброї обмеженого ураження), а так само незаконне виготовлення боєприпасів). Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді арешту до 11 травня.
Також варто відзначити, що, за даними інших ЗМІ, Єсипенко - громадянин РФ. У 2014 році він з родиною залишив Крим, однак має російський паспорт.
Що було раніше
Як стало відомо сьогодні, ФСБ Росії затримала на території тимчасово окупованого Криму росіянина, який нібито збирав інформацію для українських спецслужб.
Згідно із заявою ФСБ, чоловік "здійснював фото- і відеофіксацію місцевості, об'єктів життєзабезпечення і місць масового перебування людей на території Республіки Крим", пише агентство.