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"Репортеры без границ" призвали освободить задержанного в оккупированном Крыму Владислава Есипенко

"Репортеры без границ" призвали освободить задержанного в оккупированном Крыму Владислава Есипенко

Киев  •  УНН

 • 15145 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В международной организации "Репортеры без границ" выразили обеспокоенность в связи с возможными пытками задержанного в оккупированном Россией Крыму украинского журналиста проекта Крым.Реалии Владислава Есипенко и призвали его освободить, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Что известно

В организации отметили, что о пытках по Есипенко может свидетельствовать его интервью российскому государственному телеканалу “Крым 24”, в котором он подтвердил, что снимал на полуострове для проекта Крым.Реалии и якобы дублировал отснятое видео украинским спецслужбам.

Цитата

“Есипенко был заметно бледный и едва мог говорить, когда давал показания — которое почти наверняка было получено под принуждением — в интервью местному российскому телеканалу „Крым 24“, которое больше похоже на полицейский допрос”, — говорится в сообщении, обнародованном 26 марта.

По словам руководителя отдела “Репортеров без границ” в Восточной Европе и Центральной Азии Жанны Кавелье, распространение подобного “признания” нарушение журналистской этики.

“Подобная практика также запрещена статьей 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, ратифицированного Россией и Украиной. Мы опасаемся, что „признание“ Владислава Есипенко было получено под давлением, и обеспокоены психологическим и физическим давлением, которому подвергся этот журналист. Мы также осуждаем запрет на доступ к нему адвоката и призываем к его немедленному освобождению”, — подчеркнула она.

Что предшествовало

Главный редактор издания “Грати” Антон Наумлюк ранее заявлял, что Есипенко сотрудники ФСБ России два дня пытали током для получения признания. По словам журналиста, информация о пытках Есипенко стала известна от источника, который с ним разговаривал. Подтверждения этой информации из других источников пока не было.

Контекст

Владислава Есипенко задержали сотрудники ФСБ 10 марта в районе села Перевальное вместе с жительницей Алушты Елизаветой Павленко. В машине Есипенко, утверждают российские правоохранители, при осмотре нашли самодельное взрывное устройство.

12 марта Киевский районный суд Симферополя арестовал Есипенко на два месяца по подозрению в незаконном изготовлении взрывного устройства часть 1 статьи 223.1 Уголовного кодекса РФ.

Павленко, у которого силовики провели дома обыск, проходит по делу как свидетель.

16 марта ФСБ заявила, что Есипенко задержали, “чтобы не допустить проведения им подрывных акций в интересах украинских спецслужб”. А также, что он собирал информацию “о местах массового пребывания людей и жизнеобеспечении” по заказу Службы внешней разведки Украины.

Вечером того же дня президент “Радио Свобода” Джейми Флай признал, что Владислав Есипенко сотрудничал с проектом Крым.Реалии в качестве фрилансера, снимая видео и фото в Крыму, и призвал Россию немедленно его освободить.

В США осудили политически мотивированный арест ФСБ России журналиста Владислава Есипенко на территории временно оккупированного Крыма.

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