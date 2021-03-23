Заарештованого в Криму українця Єсипенка катували електричним струмом - журналіст

Цитата

“Вони одягнули щось на голову, підключили струм і поступово збільшували, коли він звикав. Таким чином, вони отримали перші свідчення, які потім також записали в інтерв ’ ю на Крим24. Це зовсім не дивно. У кримській ФСБ катували завжди, починаючи з Сенцова і Афанасьєва, катували Сашу Костенко, Захтея і Панова, катували Ібрагімджона Мірпоччаєва і багатьох безіменних мусульман, які взагалі не могли скаржитися через ризик бути депортованими”, — написав Наумлюк.

Наумлюк додає, що про катування дізналися 23 березня від надійного джерела у в’язниці, яке говорило з самим Єсипенком.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Побої на обличчі і шиї видно неозброєним поглядом”: дружина Єсипенка про умови тримання журналіста в СІЗО

Додатково

З моменту затримання до Єсипенка не допускали незалежних адвокатів. Його захист здійснювала надана державою адвокатка Віолетта Сінеглазово, яка не стала оскаржувати арешт українця. Апеляцію подали адвокати Олексій Ладин і Тарас Омельченко, однак на останнє засідання Верховного суду Криму Єсипенка не доставили, пославшись на те, що він бере участь в слідчих діях.

Контекст

Владислава Єсипенка затримали співробітники ФСБ 10 березня в районі села Перевальне разом з мешканкою Алушти Єлизаветою Павленко. У машині Єсипенко, стверджують російські правоохоронці, під час огляду знайшли саморобний вибуховий пристрій.

12 березня Київський районний суд Сімферополя заарештував Єсипенка на два місяці за підозрою в незаконному виготовленні вибухового пристрою частина 1 статті 223-1 Кримінального кодексу РФ.

Павленко, у якої силовики провели вдома обшук, проходить у справі як свідок.

16 березня ФСБ заявила, що Єсипенка затримали, “щоб не допустити проведення ним підривних акцій в інтересах українських спецслужб”. А також, що він збирав інформацію “про місця масового перебування людей і життєзабезпечення” на замовлення Служби зовнішньої розвідки України.

Увечері того ж дня президент “Радіо Свобода” Джеймі Флай визнав, що Владислав Єсипенко співпрацював з проектом Крим.Реалії в якості фрілансера, знімаючи відео і фото в Криму, і закликав Росію негайно його звільнити.

У США засудили політично вмотивований арешт ФСБ Росії журналіста Владислава Єсипенка на території тимчасово окупованого Криму.