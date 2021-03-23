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Арестованного в Крыму украинца Есипенка пытали электрическим током - журналист

Арестованного в Крыму украинца Есипенка пытали электрическим током - журналист

Киев  •  УНН

 • 18497 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Задержанного в Крыму офицерами ФСБ украинского журналиста Владислава Есипенка два дня пытали электрическим током, чтобы получить показания. Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор издания “Ґраты” Антон Наумлюк, передает УНН.

Цитата

"Они надели что-то голову, подключили ток и постепенно увеличивали, когда он привыкал. Таким образом, они получили первые признательные показания, затем также записали в интервью"ю на Крим24. Это совсем не удивительно. В крымской ФСБ пытали всегда, начиная с Сенцова и Афанасьева, пытали Сашу Костенко, Захтея и Панова, пытали Ибрагимджона Мирпоччаева и многих безымянных мусульман, которые вообще не могли жаловаться из-за риска быть депортированным“, — написал Наумлюк.

Наумлюк добавляет, что о пытках узнали 23 марта от надежного источника в тюрьме, который говорил с самым Есипенком.

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Дополнительно

С момента задержания до Есипенка не допускали независимых адвокатов. Его защиту осуществляла предоставленный государством адвокат Виолетта Синеглазова, которая не стала оспаривать арест украинца. Апелляцию подали адвокаты Алексей Ладин и Тарас Омельченко, однако на последнее заседание Верховного суда Крыма Есипенка не доставили, сославшись на то, что он участвует в следственных действиях.

Контекст

Владислава Есипенка задержали сотрудники ФСБ 10 марта в районе села Перевальное вместе с жительницей Алушты Елизаветой Павленко. В машине Есипенка, утверждают российские правоохранители, при осмотре нашли самодельное взрывное устройство.

12 марта Киевский районный суд Симферополя арестовал Есипенка на два месяца по подозрению в незаконном изготовлении взрывного устройства часть 1 статьи 223.1 Уголовного кодекса РФ.

Павленко, в которой силовики провели дома обыск, проходит по делу как свидетель.

16 марта ФСБ заявила, что Есипенка задержали , “чтобы не допустить проведения им подрывных акций в интересах украинских спецслужб”. А также, что он собирал информацию “о местах массового пребывания людей и жизнеобеспечения” по заказу Службы внешней разведки Украины.

Вечером того же дня президент “Радио Свобода” Джейми Флай признал, что Владислав Есипенко сотрудничал с проектом Крим.Реалии в качестве фрилансера, снимая видео и фото в Крыму, и призвал Россию немедленно его освободить.

В США осудили политически мотивированный арест ФСБ России журналиста Владислава Есипенко на территории временно оккупированного Крыма.

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