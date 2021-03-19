"Побої на обличчі і шиї видно неозброєним поглядом": дружина Єсипенка про умови тримання журналіста в СІЗО

Цитата

"Я хочу відреагувати на вчорашнє пропагандистське інтерв'ю... Його нарядили. Це не той одяг, який я йому передавала. Одяг на ньому був, невідомо чий. Він був красиво вбраний і посаджений. Форма тіла візуально непропорційна, тобто, я припускаю, що під одягом у нього щось було. Чи то пристрій, чи то якийсь корсет. Це неозброєним оком помітно. Побої на обличчі і шиї видно неозброєним поглядом. Слово "схрон" - це зовсім не лексика Влада, з вигаданим Кравчуком він ніколи не був знайомий і не мав контактів. Влад працював на Крим.Реаліі і навіщо йому передавати вигаданому, фейковому Кравчуку якісь матеріали. Якщо всі сюжети, які він знімав, він передавав редакторам Крим.Реаліі", - сказала Єсипенко.

Деталі

Вона зазначила, що побоюється за життя і здоров'я свого чоловіка після того, як побачила вчорашнє інтерв'ю на російському телеканалі.

"Це відео є черговим доказом побоїв, тортур і знущань над людиною. Цей факт підтверджує недопуск двох незалежних адвокатів до мого чоловіка. Від Влада надійшов дзвінок у вівторок, 16 березня. Це був вже шостий день затримання. Я його не впізнала. Кажу: "Хто це?". Він мене відразу попередив, що може говорити тільки на побутові теми. Його змусили говорити те, що вони хотіли. Голос у нього був рівним, беземоційним, цікавився як ми тут. Я запитала: "Били тебе?". Він сказав, що не може відповісти на це питання. Він сказав, що відмовився від Курбедінова (адвокат - ред). Він дав однозначну відповідь, що іншого адвоката бути не може. Він сказав, що слідчий ФСБ Власов дозволив побачення, щоб я з дитиною приїхала до Криму. Чесно кажучи, вся ця розмова була шифром для мене, тому що я це розцінила, як попередження не їхати туди", - розповіла Єсипенко.

Контекст

Владислава Єсипенка затримали співробітники ФСБ 10 березня в районі села Перевальне разом з мешканкою Алушти Єлизаветою Павленко. У машині Єсипенко, стверджують російські правоохоронці, під час огляду знайшли саморобний вибуховий пристрій.

12 березня Київський районний суд Сімферополя заарештував Єсипенка на два місяці за підозрою в незаконному виготовленні вибухового пристрою частина 1 статті 223-1 Кримінального кодексу РФ.

Павленко, у якої силовики провели вдома обшук, проходить у справі як свідок.

16 березня ФСБ заявила, що Єсипенка затримали, "щоб не допустити проведення ним підривних акцій в інтересах українських спецслужб". А також, що він збирав інформацію "про місця масового перебування людей і життєзабезпечення" на замовлення Служби зовнішньої розвідки України.

Увечері того ж дня президент "Радіо Свобода" Джеймі Флай визнав, що Владислав Єсипенко співпрацював з проектом Крим.Реалії в якості фрілансера, знімаючи відео і фото в Криму, і закликав Росію негайно його звільнити.

Пізніше стало відомо, що до Єсипенка не пускають адвокатів. Захисники припускають, що на Єсипенка чиниться психологічний і фізичний тиск для отримання зізнань.