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"Побои на лице и шее видны невооруженным взглядом": жена Есипенко об условиях содержания журналиста в СИЗО

Киев  •  УНН

 • 16495 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Жена арестованного в Крыму журналиста Владислава Есипенко, Екатерина считает интервью, данное её мужем российскому телеканалу, свидетельством "побоев, пыток и издевательств". Об этом сообщают Крим.Реалии, пишет УНН.

Цитата

"Я хочу отреагировать на вчерашнее пропагандистское интервью... Его нарядили. Это не та одежда, которую я ему передавала. Одежда на нем, неизвестно чья. Он был красиво одет и посажен. Форма тела визуально непропорциональна, то есть, я предполагаю, что под одеждой у него что-то было. То ли устройство, то ли какой корсет. Это невооруженным глазом видно. Побои на лице и шее видны невооруженным взглядом. Слово "схрон" - это вовсе не лексика Влада, с вымышленным Кравчуком он никогда не был знаком и не имел контактов. Влад работал на Крим.Реалии и зачем ему передавать вымышленному, фейковому Кравчуку какие-то материалы. Если все сюжеты, которые он снимал, он передавал редакторам Крим.Реалии", - сказала Есипенко.

Детали

Она отметила, что опасается за жизнь и здоровье своего мужа после того, как увидела вчерашнее интервью на российском телеканале.

"Это видео является очередным доказательством побоев, пыток и издевательств над человеком. Этот факт подтверждает недопуск двух независимых адвокатов к моему мужу. От Влада поступил звонок во вторник, 16 марта. Это был уже шестой день задержания. Я его не узнала. Говорю:"кто это?". Он меня сразу предупредил, что может говорить только на бытовые темы. Его заставили говорить то, что они хотели. Голос у него был ровным, безэмоциональным, интересовался как мы здесь. Я спросила:"Били тебя?". Он сказал, что не может ответить на этот вопрос. Он сказал, что отказался от Курбединова (адвокат - ред). Он дал однозначный ответ, что другого адвоката быть не может. Он сказал, что следователь ФСБ Власов позволил свидание, чтобы я с ребенком приехала в Крым. Честно говоря, весь этот разговор был шифром для меня, потому что я это расценила, как предупреждение не ехать туда", - рассказала Есипенко.

Контекст

Владислава Есипенко задержали сотрудники ФСБ 10 марта в районе села Перевальное вместе с жительницей Алушты Елизаветой Павленко. В машине Есипенко, утверждают российские правоохранители, при осмотре нашли самодельное взрывное устройство.

12 марта Киевский районный суд Симферополя арестовал Есипенко на два месяца по подозрению в незаконном изготовлении взрывного устройства часть 1 статьи 223.1 Уголовного кодекса РФ.

Павленко, в которой силовики провели дома обыск, проходит по делу как свидетель.

16 марта ФСБ заявила, что Есипенко задержали, "чтобы не допустить проведения им подрывных акций в интересах украинских спецслужб". А также, что он собирал информацию "о местах массового пребывания людей и жизнеобеспечения" по заказу Службы внешней разведки Украины.

Вечером того же дня президент "Радио Свобода" Джейми Флай признал, что Владислав Есипенко сотрудничал с проектом Крим.Реалии в качестве фрилансера, снимая видео и фото в Крыму, и призвал Россию немедленно его освободить.

Позже стало известно, что к Есипенко не пускают адвокатов. Защитники предполагают, что на Есипенко оказывается психологическое и физическое давление для получения признаний.

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