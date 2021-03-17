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До заарештованого в Криму журналіста Єсипенка не пускають адвоката

До заарештованого в Криму журналіста Єсипенка не пускають адвоката

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. До заарештованого в Криму Владислава Єсипенка не допустили другого незалежного адвоката. Сьогодні адвокат Олексій Ладин намагався пройти до Єсипенка в СІЗО, але його спочатку кілька годин не пускали, а потім заявили, що українець відмовився від його захисту. Про це пише УНН з посиланням на Ґрати.

Деталі

До цього до нього безуспішно намагався потрапити адвокат Еміль Курбедінов. Захисники припускають, що на Єсипенка чиниться психологічний і фізичний тиск для отримання зізнань.

Контекст

Владислава Єсипенка затримали співробітники ФСБ 10 березня в районі села Перевальне разом з мешканкою Алушти Єлизаветою Павленко. У машині Єсипенко, стверджують російські правоохоронці, під час огляду знайшли саморобний вибуховий пристрій.

12 березня Київський районний суд Сімферополя заарештував Єсипенка на два місяці за підозрою в незаконному виготовленні вибухового пристрою частина 1 статті 223-1 Кримінального кодексу РФ.

Павленко, у якої силовики провели вдома обшук, проходить у справі як свідок.

16 березня ФСБ заявила, що Єсипенка затримали, "щоб не допустити проведення ним підривних акцій в інтересах українських спецслужб". А також, що він збирав інформацію "про місця масового перебування людей і життєзабезпечення" на замовлення Служби зовнішньої розвідки України.

Увечері того ж дня президент "Радіо Свобода" Джеймі Флай визнав, що Владислав Єсипенко співпрацював з проектом Крим.Реалії в якості фрілансера, знімаючи відео і фото в Криму, і закликав Росію негайно його звільнити.

Українські Національні Новини

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