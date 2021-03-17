К арестованному в Крыму журналисту Есипенко не пускают адвоката

КИЕВ. 17 марта. УНН. К арестованному в Крыму Владиславу Есипенко не допустили второго независимого адвоката. Сегодня адвокат Алексей Ладин пытался пройти к Есипенко в СИЗО, но его сначала несколько часов не пускали, а потом заявили, что украинец отказался от его защиты. Об этом пишет УНН со ссылкой на Ґрати.