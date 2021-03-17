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Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
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К арестованному в Крыму журналисту Есипенко не пускают адвоката

К арестованному в Крыму журналисту Есипенко не пускают адвоката

Киев  •  УНН

 • 14657 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. К арестованному в Крыму Владиславу Есипенко не допустили второго независимого адвоката. Сегодня адвокат Алексей Ладин пытался пройти к Есипенко в СИЗО, но его сначала несколько часов не пускали, а потом заявили, что украинец отказался от его защиты. Об этом пишет УНН со ссылкой на Ґрати.

Детали

До этого к нему безуспешно пытался попасть адвокат Эмиль Курбединов. Защитники предполагают, что на Есипенко оказывается психологическое и физическое давление для получения признаний.

Контекст

Владислава Есипенко задержали сотрудники ФСБ 10 марта в районе села Перевальное вместе с жительницей Алушты Елизаветой Павленко. В машине Есипенко, утверждают российские правоохранители, при осмотре нашли самодельное взрывное устройство.

12 марта Киевский районный суд Симферополя арестовал Есипенко на два месяца по подозрению в незаконном изготовлении взрывного устройства часть 1 статьи 223.1 Уголовного кодекса РФ.

Павленко, в которой силовики провели дома обыск, проходит по делу как свидетель.

16 марта ФСБ заявила, что Есипенко задержали, "чтобы не допустить проведения им подрывных акций в интересах украинских спецслужб". А также, что он собирал информацию "о местах массового пребывания людей и жизнеобеспечения" по заказу Службы внешней разведки Украины.

Вечером того же дня президент "Радио Свобода" Джейми Флай признал, что Владислав Есипенко сотрудничал с проектом Крым.Реалии в качестве фрилансера, снимая видео и фото в Крыму, и призвал Россию немедленно его освободить.

Украинские Национальные Новости

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