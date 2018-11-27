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Денисова не доверяет информации РФ о состоянии раненых моряков

Денисова не доверяет информации РФ о состоянии раненых моряков

Киев  •  УНН

 • 14907 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова не может полностью доверять информации, которую предоставляет Российская Федерация о состоянии раненых моряков. Об этом омбудсмен заявила в комментарии корреспонденту УНН.

"О состоянии здоровья (раненых моряков - ред.) трудно говорить, потому что информация дозированная, и потом, я не могу полностью ее доверять", - рассказала Л.Денисова.

Омбудсмен добавила, что сейчас в Керчи находится архиепископ Климент, который пытается встретиться с ранеными моряками.

Кроме того, она сообщила, что сегодня в Симферополе в Киевском райсуде состоится суд над моряками, где им должны избрать меру пресечения.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

В Генштабе ВСУ заявили, что в целом речь идет о 23 человеках - трое раненых, которые находятся в городской больнице имени Пирогова в городе Керчи, и еще 20 находящихся в разных местах, которые не известны.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрила военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях. 

Украинские Национальные Новости

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