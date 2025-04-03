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День рождения мобильного телефона и Всемирный день вечеринки: что еще сегодня можно отметить

Киев • УНН

 • 5078 просмотра

3 апреля отмечают День мобильного телефона, штрих-кода, Всемирный день вечеринки и День водных животных. Также сегодня День памяти Никиты Исповедника и именины у Никиты, Ивана, Феодосии.

День рождения мобильного телефона и Всемирный день вечеринки: что еще сегодня можно отметить

Сегодня, 3 апреля, отмечается День рождения мобильного телефона и Всемирный день вечеринки, пишет УНН.

День рождения мобильного телефона

Именно 3 апреля 1973 года инженер компании Motorola Мартин Купер впервые набрал номер и позвонил в офис компании с первого мобильного телефона Motorola DynaTAC 8000X, который весил целых 2,5 килограмма.

Правда, прошло целых десять лет прежде чем этот телефон стал доступен обычным потребителям. Телефон стоил четыре тысячи долларов. Для полной зарядки телефона требовалось 10 часов, а пользоваться им можно было только в течение 30 минут.

День рождения штрих-кода

Также третьего апреля 1973 года компания IBM показала миру разработку штрихового кода, которую совместно создали Норман Джозеф Вудланд и Бернард Сильвер.

Штрих-код представляет собой графическую информацию, которую наносят на необходимый предмет для идентификации товара.

Сначала штрих-коды использовались для маркировки железнодорожных вагонов, чтобы железнодорожные компании могли идентифицировать прибывающие поезда и предотвращать их столкновения.

Первым просканированным продуктом со UPC штрих-кодом была упаковка жевательной резинки Wrigley's Juicy Fruit в магазине Марша в Трое, штат Огайо, это 26 июня 1974 года.

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Всемирный день водных животных

С 2020 года зоозащитники по всей планете присоединяются к мероприятиям по случаю Всемирного дня водных животных.

К водным относятся не только рыбы, осьминоги, кораллы, киты и дельфины, но и белые медведи, черепахи, пингвины, а также земноводные и морские птицы.

По данным ученых, почти 1 тысяча видов морских животных испытывают влияние от загрязнения океана. Уже сегодня на планете есть более 500 мест, зафиксированных как мертвые зоны, где морская жизнь не может существовать.

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Всемирный день вечеринки

Этот праздник был основан в 1996 году. Том Рой, американский активист, предложил праздновать день, когда можно устраивать вечеринки.

Несмотря на глобальные проблемы в мире, в частности в Украине, люди стараются находить в сердцах поводы для радости, чтобы на минутку отвлечься от проблем и печали.

Вечеринки могут быть разных форматов - от тематических до клубных, от домашних до уличных. Это прекрасная возможность для того, чтобы собраться с друзьями и семьей, развлечься и насладиться жизнью.

В современном мире вечеринки могут быть и виртуальными. Не обязательно всегда собираться в одном месте, чтобы отпраздновать определенное событие или день. Технологии объединяют людей через видео и интернет, позволяя соединяться на большом расстоянии и праздновать и общаться.

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День "Не ходи на работу, если это не весело"

3 апреля проводится День "Не ходи на работу, если это не весело". Эти апрельские мероприятия в первой декаде месяца носят традиционный ежегодный характер. Главная идея: если работа не доставляет удовольствия – стоит взять выходной или сделать день ярче.

Международный день обслуживания дорог (IRMD)

IRMD — это глобальная инициатива, направленная на подчеркивание важности надлежащего содержания дорог и его роли в снижении выбросов CO2, которая отмечается каждый первый четверг апреля.

По церковному календарю сегодня День памяти Никиты Исповедника, жившего в Вифинии.

Никита был монахом, проповедником, богословом, обладал даром исцеления. Решительно выступал против иконоборцев. За это его бросили в тюрьму, жестоко пытали, но впоследствии выпустили.

Также христиане вспоминают святую мученицу Феодосию, которая тоже выступала против иконоборцев. Женщину жестоко пытали семь дней, а на восьмой день забили до смерти. Похоронили Феодосию в одном из монастырей Константинополя.

Именины третьего апреля празднуют Никита, Иван, Федосия.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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