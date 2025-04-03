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Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

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The Guardian

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The Washington Post

День народження мобільного телефону та Всесвітній день вечірки: що ще сьогодні можна відзначити

Київ • УНН

 • 4996 перегляди

3 квітня відзначають День мобільного телефону, штрих-коду, Всесвітній день вечірки та День водних тварин. Також сьогодні День пам’яті Микити Сповідника та іменини у Микити, Івана, Феодосії.

День народження мобільного телефону та Всесвітній день вечірки: що ще сьогодні можна відзначити

Сьогодні, 3 квітня, відзначається День народження мобільного телефону та Всесвітній день вечірки, пише УНН.

День народження мобільного телефону

Саме 3 квітня 1973 року інженер компанії Motorola Мартін Купер уперше набрав номер і зателефонував в офіс компанії з першого мобільного телефону Motorola DynaTAC 8000X, який важив цілих 2,5 кілограма.

Щоправда, пройшло цілих десять років перш ніж цей телефон став доступний звичайним споживачам. Телефон коштував чотири тисячі доларів. Для повного заряджання телефону потрібно було 10 годин, а користуватися ним можна було тільки протягом 30 хвилин.

День народження штрих-коду

Також третього квітня 1973 року компанія IBM показала світові розробку штрихового коду, яку спільно створили Норман Джозеф Вудланд та Бернард Сільвер.

Штрих-код являє собою графічну інформацію, котру наносять на необхідний предмет для ідентифікації товару.

Спершу штрих-коди використовувалися для маркування залізничних вагонів, щоб залізничні компанії могли ідентифікувати поїзди, що прибувають, і запобігати їх зіткненням.

Першим просканованим продуктом з UPC штрих-кодом була упаковка жувальної гумки Wrigley's Juicy Fruit у магазині Марша в Троє, штат Огайо, це 26 червня 1974 року.

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Всесвітній день водних тварин

З 2020 року зоозахисники по всієї планети долучаються до заходів з нагоди Всесвітнього дня водних тварин.

До водних відносяться не тільки риби, восьминоги, корали, кити та дельфіни, а ще й полярні ведмеді, черепахи, пінгвіни, а також земноводні та морські птахи.

За даними науковців, майже 1 тисяча видів морських тварин зазнають впливу від забруднення океану. Вже сьогодні на планеті є понад 500 місць, зафіксованих як мертві зони, де морське життя не може існувати.

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Всесвітній день вечірки

Це свято було започатковане у 1996 році. Том Рой, американський активіст, запропонував святкувати день, коли можна влаштовувати вечірки.

Попри глобальні проблеми в світі, зокрема в Україні, люди намагаються знаходити в серцях приводи для радощів, щоб на хвилинку відволіктися від проблем та смутку.

Вечірки можуть бути різних форматів - від тематичних до клубних, від домашніх до вуличних. Це чудова нагода для того, щоб зібратися з друзями і родиною, розважитися та насолодитися життям.

У сучасному світі вечірки можуть бути і віртуальними. Не обов’язково завжди збиратися в одному місці, щоб відсвяткувати певну подію чи день. Технології об’єднують людей через відео та інтернет, дозволяючи з’єднуватися на великій відстані та святкувати й спілкуватися.

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День "Не ходи на роботу, якщо це не весело"

3 квітня проводиться День "Не ходи на роботу, якщо це не весело". Ці квітневі заходи у першій декаді місяця мають традиційний щорічний характер. Головна ідея: якщо робота не приносить задоволення – варто взяти вихідний або зробити день яскравішим.

Міжнародний день обслуговування доріг (IRMD)

IRMD — це глобальна ініціатива, спрямована на підкреслення важливості належного утримання доріг і його ролі в зниженні викидів CO2, яка відзначається кожного першого четверга квітня.

За церконим календарем сьогодні День пам’яті Микити Сповідника, який жив у Віфінії.

Микита був ченцем, проповідником, богословом, мав дар зцілення. Рішуче виступав проти іконоборців. За це його кинули до в’язниці, жорстоко катували, але згодом випустили.

Також християни згадують святу мученицю Феодосію, яка теж виступала проти іконоборців. Жінку жорстоко катували сім днів, а на восьмий день забили до смерті. Поховали Феодосію в одному з монастирів Константинополя.

Іменини третього квітня святкують Микита, Іван, Федосія.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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