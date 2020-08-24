День Независимости: глава Китая и другие мировые лидеры поздравили Украину

“Продолжают поступать поздравления от президентов и глав правительств по случаю 29-й годовщины независимости Украины... Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выразил дружественному украинскому народу искренние поздравления и добрые пожелания”, — говорится в сообщении.

Указано, что в частности, стране он пожелал процветания и могущества, а украинцам — счастья и благоденствия.

“Украина является стратегическим партнером Китая и важной страной — участником инициативы „Один пояс, один путь“. В последние годы китайско-украинские отношения стабильно продвигаются вперед в здоровом русле”, — говорится в письме Си Цзиньпина.

Он отметил, что верит в то, что придает большое значение развитию китайско-украинских отношений и готов вместе с Украиной прилагать совместные усилия для достижения единства мнений и освоения еще большего потенциала сотрудничества на благо двух государств и их народов.

“Президент Азербайджана Ильхам Алиев в поздравительном письме Владимира Зеленского пожелал народу Украины мира и процветания”, — сообщили в пресс-службе.

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По словам Ильхама Алиева, он верит, что наши традиционно дружеские связи и взаимовыгодное сотрудничество и в дальнейшем успешно развиваться и расширяться в интересах наших народов, а также отметил, что сегодня отношения между Азербайджаном и Украиной находятся на пути динамичного развития.

“Президент Израиля Реувен Ривлин в своем письме на имя Владимира Зеленского пожелал Украине и украинскому народу непрерывного прогресса и процветания. Он отметил, что в этом году торжества проходят с ограничениями, обусловленными пандемией COVID-19, и выразил сожаление тем, кто потерял жизнь”, — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что Ривлин пожелал Владимиру Зеленскому и украинскому народу здоровья и устойчивости.

“Мы ценим хорошие отношения и взаимовыгодное сотрудничество между Израилем и Украиной, и я уверен, что мы можем надеяться на дальнейшее укрепление и расширение двусторонних отношений и сотрудничества между нашими двумя странами в ближайшие годы”, — отметил Ривлин.

Также Украину с Днем Независимости поздравил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который в своем обращении вспомнил о военной миссии UNIFIER и свободной торговле.

Сообщается, что президент Литовской Республики Гитанас Науседа также поздравил Главу Украинского государства с Днем Независимости и заверил во всесторонней поддержке.

“Мы будем продолжать поддерживать ваш суверенитет и территориальную целостность. Я уверяю, Литва будет оставаться решительным сторонником стремлений Украины к европейской и евроатлантической интеграции”, — написал Гитанас Науседа.

Отмечается, что ранее с 29-й годовщиной независимости Украины поздравили президенты США, Франции, Германии, Швейцарии, Польши, а также Папа Франциск, Королева Елизавета II и другие мировые лидеры.

Напомним, Александр Лукашенко поздравил Украину с праздником “в сложных условиях современного мира”.